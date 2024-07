Pokaz jesienno-zimowej kolekcji "Kaleidoscope" Macieja Zienia był towarzyskim i modowym wydarzeniem sezonu. Ale niestety nie każdy miał okazje go zobaczyć. Na szczęście od dziś jest taka możliwość. Wideo z pokazu pojawiło się na oficjalnym kanale Fashion TV w serwisie YouTube.

Co ciekawe jeśli relacja z pokazu doczeka się min. 5000 wyświetleń (co raczej nie powinno być problemem), Fashion TV wyemituje go na głównej antenie, ogłądanej przez dziesiątki milionów widzów w ponad 120 krajach! To znakomita okazja, by pokazać polską modę od najlepszej strony. W końcu Maciej Zień, to jeden z najbardziej utytułowanych ale i jeden z najlepszych polskich projektantów. Zatem polecamy:



