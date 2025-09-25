W sobotę, 27 października, w Brodnicy odbędzie się pogrzeb Edyty Rynkowskiej – żony Ryszarda Rynkowskiego, jednej z legend polskiej estrady. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11.30 w kościele pw. Jezusa Miłosiernego. Jak potwierdzono w kancelarii parafialnej, już zgłosiło się kilku księży zaprzyjaźnionych z rodziną Rynkowskich, którzy wspólnie poprowadzą mszę żałobną.

Po zakończeniu nabożeństwa urna z prochami Edyty Rynkowskiej zostanie złożona do grobu rodzinnego na zabytkowym cmentarzu parafialnym w Brodnicy.

Mszę żałobną w dniu pogrzebu żony Ryszarda Rynkowskiego poprowadzi wyjątkowa osoba

Msza żałobna będzie miała wyjątkowy charakter. Nabożeństwu przewodniczyć będzie ksiądz Janusz Jezusek – ten sam, który w 2006 roku udzielił Ryszardowi i Edycie sakramentu małżeństwa. To bliski przyjaciel rodziny, misjonarz, którego obecność podkreśla osobisty wymiar uroczystości. Jak podano, liturgia zostanie odprawiona wspólnie z innymi duchownymi zaprzyjaźnionymi z rodziną Rynkowskich.

To nie jest tajemnica, parafianie już o tym wiedzą. Pożegnanie pani Edyty odbędzie się o 11.30 w najbliższą sobotę. Już zgłosiło się kilku księży zaprzyjaźnionych z rodziną państwa Rynkowskich i to oni wspólnie poprowadzą mszę żałobną, a potem odprowadzą urnę na cmentarz, do grobu rodzinnego potwierdziła kancelaria parafialna redakcji Glampress.

Historia miłości Ryszarda i Edyty Rynkowskich rozpoczęła się wiele lat temu, a ich ślub miał wyjątkową oprawę. W 2006 roku para powiedziała sobie sakramentalne „tak” w kaplicy zamkowej na Szczytniku w Górach Stołowych. Pomysł na ślub w tym miejscu podsunął im właśnie ksiądz Janusz Jezusek, misjonarz i przyjaciel artysty.

To właśnie przed wizerunkiem Matki Bożej Królowej Pokoju Ryszard Rynkowski przysięgał Edycie miłość i wierność. Duchowa więź z księdzem Jezuskiem przetrwała lata i teraz to on poprowadzi ostatnie pożegnanie Edyty.

Pogrzeb żony Ryszarda Rynkowskiego w szczególnym miejscu

Kościół Jezusa Miłosiernego w Brodnicy był dla rodziny Rynkowskich nie tylko miejscem modlitwy, ale i wspólnoty. Edyta Rynkowska była tam znana jako „dobry duch parafii”. Angażowała się w życie lokalnej społeczności – wspierała zbiórki, organizowała akcje charytatywne i była zawsze blisko ludzi.

Ryszard Rynkowski również aktywnie uczestniczył w życiu parafii – dawał koncerty podczas festynów, które przyciągały tłumy. Dochód z wydarzeń często przeznaczano na lokalne cele charytatywne.

Przed pogrzebem rodzina Ryszarda Rynkowskiego zwróciła się z prośbą do żałobników. Bliscy muzyka przekazali specjalny apel w sprawie ostatniego pożegnania Edyty Rynkowskiej.

