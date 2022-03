Pogrzeb Witolda Paszta. Jest data i miejsce. Rodzina ma prośbę: "Tata byłby najszczęśliwszy..."

Gwiazdy żegnają Witolda Paszta. Produkcja "The Voice Senior" zamieściła poruszający wpis: "Dołączyłeś do The Voice of Angels"!

W sobotę 19 lutego rodzina Witolda Paszta przekazała smutną wiadomość o śmierci artysty. Wokalistę i założyciela grypy Vox pożegnała produkcja programu "The Voice Senior", w którym był jednym z trenerów, ale przez swój stan zdrowia nie mógł pojawić się w wielkim finale. Wyjątkowe słowa i wspomnienia związane z artystą za pomocą mediów społecznościowych przekazały też inne gwiazdy. To smutny dzień również dla fanów Witolda Paszta, którzy przesyłają kondolencję dla rodziny. Gwiazdy żegnają Witolda Paszta. Rafał Brzozowski nie kryje smutku 18 lutego 2022 roku zmarł Witold Paszt , o śmierci wyjątkowego artysty poinformowały jego córki: Natalia i Aleksandra. Legendarny artysta i założyciel grupy Vox w ostatnim czasie zmagał się z problemami zdrowotnymi , o których otwarcie informował swoich fanów zaniepokojonych nieobecnością w programie 'The Voice Senior". Bliscy Witolda Paszta poinformowali, że artysta odszedł we własnym domu otoczony rodziną i ukochanymi zwierzętami. Wiadomość o śmierci Witolda Paszta poruszyła znajomych muzyka i jego fanów. W mediach społecznościowych na wyjątkowe pożegnanie Witolda Paszta zdecydował się Rafał Brzozowski, który współpracował z artystą przy okazji prowadzenia "The Voice Senior". Informacja o śmierci Witka jest dla mnie bardzo bolesna. To nie tylko niezwykły talent, Wielka osobowość, wspaniały wokalista i muzyk ale też wspaniały przyjaciel. W najdrobniejszych sprawach zawsze pomocny i uśmiechnięty. Zamość stracił wspaniałego obywatela i lokalnego Patriotę do końca związanego z tym miastem. Wielke współczucia i najszczersze kondolencje dla całej rodziny. Voice Senior z Tobą był dla mnie przygodą życia. Będzie mi Ciebie Wiciu brakowało. Dziekuje że...