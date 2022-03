Pogrzeb Wotolda Paszta. Wiadomo już, kiedy odbędzie się ostatnie pożegnanie artysty

To już dziś wielki finał The Voice Senior! W show TVP zobaczymy po dwóch reprezentantów drużyn każdego z trenerów - Alicji Majewskiej, Izabeli Trojanowskiej, Witolda Paszta i Andrzeja "Piaska" Piasecznego . Kto zdobył największe uznanie jury i sympatię widzów, kto wygra w dzisiejszym finale? Zobaczcie fragmenty ich występów oraz drogę do finału. Produkcja, na oficjalnym profilu show, pokazała właśnie "przecieki" z finału! Zobacz także: Andrzej Piaseczny zniknie z "The Voice Senior"? Jest komentarz jurora! Co powiedział o kontrowersyjnych nagraniach z urodzin? Kto wygra The Voice Senior? Już dziś wieczorem w finale show zmierzą się: Z drużyny Izabeli Trojanowskiej - Andrzej Nosowski i Andrzej Szpak Z drużyny Alicji Majewskiej - Kazimierz Górecki i Raisa Misztela Z drużyny Witolda Paszta - Ewa Olszewska i Andrzej Pawłowski Z drużyny Andrzeja Piasecznego - Barbara Parzeczewska i Anna Tchórzewska Konkurencja, trzeba przyznać, jest bardzo mocna. Macie już swojego faworyta? "Przecieki" z finału The Voice Senior Tuż przed finałem produkcja uchyliła nieco rąbka tajemnicy, jak mogą wyglądać występy. Na profilu facebookowym pokazały się "przecieki" z show. Są hity Michaela Buble, Franka Sinatry, Ewy Demarczyk, czy Beaty Kozidrak. I jest power! Zobaczcie fragmenty z uczestnikami z drużyn Izabeli Trojanowskiej i Witolda Paszta: A to finaliści z drużyn "Piaska" i Alicji Majewskiej. W repertuarze jest Tom Jones, czy Black Velvet Allany Myles: A pamiętacie wcześniejsze występy finalistów? Zobaczcie czym podbili serca jury i publiczności w drocze do finału The Voice Senior: Raisa Misztela z drużyny...