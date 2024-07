1 z 13

O godzinie 9. w Warszawie rozpoczął się pogrzeb Tomasza Kality, byłego polityka SLD, który zmarł 16 stycznia po ciężkiej walce z nowotworem. Miał 37 lat. W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda, były premier Leszek Miller, Wojciech Olejniczak, Robert Biedroń. Tomasz Kalita został pochowany na warszawskich Powązkach.

Pogrzeb Tomasza Kality w Warszawie. Andrzej Duda pośmiertnie odznaczył polityka

Prezydent Andrzej Duda poinformował na Twitterze, że Tomasz Kalita został przez niego pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent pojawił się na dzisiejszych uroczystościach pogrzebowych i wręczył order oraz list kondolencyjny wdowie po byłym rzeczniku SLD - Annie Monkos.

Tomasz Kalita zmarł 16 stycznia. Polityk o tym, że ma glejaka mózgu dowiedział się w połowie 2016 roku. Kalita walczył z chorobą, poddał się operacji oraz chemioterapii, ale też walczył w mediach o to, żeby pacjenci mieli dostęp do medycznej marihuany, która w wielu przypadkach jest jedynym ratunkiem dla ciężko chorych. Po operacji, Tomasza Kalita wziął ślub ze swoją życiową partnerką, która bardzo wspierała go w czasie choroby - Anną Monkos.

