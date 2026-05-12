Informacja o śmierci artystki Stanisławy Celińskiej obiegła media we wtorkowe popołudnie. Potwierdzenie nadeszło od menedżera Stanisławy Celińskiej, a na jej oficjalnym profilu pojawił się pożegnalny wpis, w którym mocno wybrzmiał wątek wiary i nadziei na spotkanie z Bogiem. Niedługo przed śmiercią Stanisławy Celińskiej pojawił się poruszajacy wpis. Te słowa poruszają do łez...

Stanisława Celińska miała za sobą trudny czas

Stanisława Celińska była nie tylko wielką postacią kina i teatru, lecz także głosem, który potrafił przyciągać uwagę i uspokajać. W jej publicznych wypowiedziach często wracał ton szczerości, ale bez lukrowania, bez uciekania od tematów trudnych, ale też bez epatowania prywatnością. I właśnie dlatego dziś, wracają echa jej rozmów o rodzinie, o cenie błędów i o tym, jak wygląda codzienność po odzyskaniu trzeźwości.

Aktorka mówiła otwarcie, że czas choroby alkoholowej zostawił w niej poczucie winy i żal, zwłaszcza w kontekście relacji z dziećmi. Wspominała sytuacje, które dla bliskich były ważne, a jej wtedy zabrakło. Jednocześnie zaznaczała, że w jej domu był też etap pojednania. Mówiła, że dzieci wybaczyły jej i prosiły, by nie rozdrapywać dawnych ran. Sama deklarowała, że od 35 lat nie pije.

We wrześniu ubiegłego roku Stanisława Celińska udzieliła ostatniego wywiadu dla portalu więź.pl, w którym wróciła do tematów przemijania i śmierci. Mówiła o gotowości na to, co nieuchronne, i o tym, że w takich momentach najmocniej liczą się proste, ludzkie doświadczenia. Wspomniała też, że po odejściu będzie jej najbardziej brakować dotyku, a jednocześnie zastanawiała się, czy przekroczenie granicy życia nie oznacza wyjścia poza fizyczność.

Na nowej płycie śpiewam, że nie będę żałowała ani kariery, ani sławy, że 'nic nie wywoła mojego smutku, prócz tej stokrotki w moim ogródku'. Najbardziej chyba będzie mi brak dotyku. Choć może, gdy wyruszymy w tę 'niebieską podróż', przekroczymy fizyczność? Będziemy ponad to? - mówiła Stanisława Celińska dla portalu więź.pl

Niedawno Stanisława Celińska świętowała swoje urodziny

29 kwietnia Stanisława Celińska świętowała swoje urodziny. Na koniec maja planowała swój ostatni koncert z cyklu "Atramentowe 10 lat". Wtedy otrzymała wyjątkowe życzenia, a 12 maja całą Polskę poruszyła smutna wiadomość o śmierci Stanisławy Celińskiej.

79 lat temu urodziła się dziewczynka - Stasia.Czy ktoś mógł przewidzieć, że zostanie Wspaniałą Aktorką, Pieśniarką, ale przede wszystkim Dobrym Człowiekiem?Nasza Stasiu Kochana żyj w zdrowiu i radości życia!!! - napisała na Facebooku Joanna Trzcińska, która współprowadziła konto aktorki.

