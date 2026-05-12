Smutną wiadomość o śmierci Stanisławy Celińskiej, która wstrząsnęła światem kultury przekazano 12 maja. Aktorka i wokalistka zmarła w wieku 79 lat. Wiadomość o jej odejściu pojawiła się w godzinach popołudniowych i została potwierdzona przez osoby z jej najbliższego otoczenia zawodowego, a także przez przyjaciółkę Joannę Trzcińską, która opublikowała w tej sprawie oświadczenie w mediach społecznościowych. Tego samego dnia informację o śmierci artystki potwierdził jej menedżer. Stanisława Celińska od dawna zmagała się z problemami z kręgosłupem, ale swoje koncerty grała przez cały czas z małymi wyjątkami. Ostatni koncert z trasy była zaplanowany na koniec maja....

Stanisława Celińska miała poważne problemy z kręgosłupem

Jesienią 2025 roku Stanisława Celińska odwołała koncerty i poinformowała, że jej stan zdrowia się pogarsza, a ból kręgosłupa narasta. To właśnie wtedy zapadła decyzja o przyspieszeniu terminu operacji kręgosłupa. W efekcie odwołano lub przeniesiono koncerty planowane na październik i listopad 2025.

Dla fanów było to wyraźne ostrzeżenie, bo artystka, która słynęła z konsekwencji i scenicznej dyscypliny, musiała na chwilę zatrzymać się wbrew własnym przyzwyczajeniom. Zamiast kolejnych dat w kalendarzu pojawiła się konieczność leczenia i reorganizacji planów. Choć zdrowie coraz częściej ją ograniczało, Celińska nie znikała z życia artystycznego.

Niestety tak się złożyło, że z powodu narastającego bólu musiałam przenieść termin operacji kręgosłupa na bliższy. W związku z tym koncerty październikowe i listopadowe zostały odwołane lub przeniesione na inne terminy.Jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo uwielbiam te koncerty i spotkania z Państwem po występach. Powiadomię Was o moim powrocie. Ślę wszystkim serdeczności i dziękuję za okazywaną mi życzliwość i serce.Wasza Stasia - informowała Stanisława Celińska na Instagramie

Stanisława Celińska nie zdążyła zagrać majowego koncertu

Od marca do końca maja Stanisława Celińska miała zaplanowane koncerty związane z promocją płyty "Atramentowe 10 lat". Jeszcze 24 maja aktorka i piosenkarka miała pojawić się na scenie we Wrocławiu. Niestety tego koncertu Stanisława Celińska już nie zagra. Piosenkarka i wybitna osobowość polskiej sceny odeszła 12 maja.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Facebook i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Facebook i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia