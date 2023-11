Rozpoczął się właśnie drugi dzień uroczystości pogrzebowych Piotra Woźniaka-Staraka. Przypomnijmy, że w piątek w Fuledzie spotka się jedynie rodzina zmarłego tragicznie producenta filmowego. To właśnie tam, według doniesień mediów, spocznie ciało Piotra Woźniaka-Staraka. Od rana trwają przygotowania do tej uroczystości. Zobaczcie, w jaki sposób bliscy pożegnają ich ukochanego syna, męża i brata.

Reklama

Pogrzeb Piotra Woźniaka-Staraka w Fuledzie

"Super Express" wysłał na miejsce swojego korespondenta, który od rana śledzi przygotowania do pogrzebu Piotra Woźniaka-Staraka. Tuż po godzinie 8 kelnerzy zaczęli dekorować salę, w której odbędzie się stypa. Na stołach pojawiły się eleganckie, czarne obrusy. Tabloid ustalił także, co będą jedli żałobnicy. W menu znajdzie się między innymi węgorz, jesiotr, kaczka z jabłkami, a także kaszanka i wędzone ryby. "Super Express" dotarł także do informacji, że trumna Piotra Woźniaka-Staraka spoczęła w mauzoleum przy posiadłości rodziny Staraków w Fuledzie.

Po godzinie 10 na terenie posesji Staraków wylądował pierwszy helikopter. Prawdopodobnie przyleciała nim najbliższa rodzina Piotra Woźniaka-Staraka: żona, rodzice i siostra. Chwilę później na posesji pojawiło się kolejnych pięć helikopterów. Dziennikarz tabloidu twierdzi, że łącznie do posiadłości Staraków przybyło około 20 żałobników. Wśród nich nie widać na razie Agnieszki Woźniak-Starak. Być może dziennikarka przyjechała na Mazury jedną z limuzyn, które pojawiły się na miejscu chwilę przed 12. Zaraz po nich przypłynęła także motorówka WOPR. "Super Express" informuje, że uroczystości żałobne mogą się rozpocząć między 14 a 15.

Przypomnijmy, że w początkowych komunikatach dotyczących pogrzebu Piotra Woźniaka-Staraka podawano, że urna z jego prochami zostanie złożona w posiadłości jego rodziców w Fuledzie. Mąż Agnieszki Woźniak-Starak kochał to miejsce i dlatego postanowiono, że to właśnie tam spocznie. Media podawały także, że część jego prochów zostanie rozsypana na jeziorze.

Zobacz także: Pogrzeb Piotra Woźniaka-Staraka na Mazurach. Jego bliscy rozsypią prochy nad jeziorem

Jednak w czwartkowe popołudnie olsztyński sanepid wydał oświadczenie, w którym zaprzeczył, jakoby rodzina Staraków otrzymała pozwolenie na pochowanie Piotra Woźniaka-Staraka poza terenem cmentarza.

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że nieprawdziwe są wszelkie medialne doniesienia mówiące o tym, że rodzina zmarłego Piotra Woźniaka-Staraka dostała specjalne zezwolenie, żeby pochować go na terenie rodzinnej posiadłości na Mazurach. Takiej decyzji nie podjęła ani powiatowa, ani wojewódzka stacja sanepidu - można było przeczytać w specjalnym komunikacie, który ukazał się na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

Msza żałobna w intencji Piotra Woźniaka-Staraka

Przypomnijmy, że w czwartek o godzinie 19 w kościele pw. Świętego Józefa Oblubieńca w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą rozpoczęła się msza żałobna w intencji Piotra Woźniaka-Staraka. Na uroczystości pojawiło się wiele gwiazd, które przyjaźniły się z producentem. Rodzina zadbała również o to, aby Piotra Woźniaka-Staraka mogli również pożegnać fani jego twórczości. Przed kościołem wystawiono telebim, na którym można było obejrzeć mszę święto i usłyszeć piękne słowa, jakie przyjaciele wypowiadali o Piotrze. Oprócz tego żałobnicy otrzymali wodę, a dla starszych osób przygotowano krzesła do siedzenia.

Zobacz także

Piotr Woźniak-Starak zginął w nocy z 17 na 18 sierpnia na jeziorze Kisajno. Producent filmowy wypadł z motorówki podczas wykonywaniu manewru skrętu. Przez cztery dni poszukiwała go policja oraz nurkowie. Niestety, 22 sierpnia wiceszef MSWiA potwierdził najgorsze. Ciało Piotra Woźniaka-Staraka zostało znalezione na dnie jeziora Kisajno.

Producent filmowy pozostawił pogrążoną w żałobie rodzinę, w tym ukochaną żonę, Agnieszkę Woźniak-Starak

East News

Rodzice Piotra Woźniaka-Staraka nie mogą pogodzić się z tą stratą...