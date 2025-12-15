Trwa pogrzeb Piotra Cieplaka. Znany i ceniony reżyser teatralny odszedł 7 grudnia 2025 roku w wieku 65 lat, a informacja o jego śmierci wywołała ogromne poruszenie w środowisku aktorskim. Wśród żałobników nie zabrakło największych polskich gwiazd. Tak żegnają znanego artystę.

Piotr Cieplak nie żyje

7 grudnia 2025 roku media obiegła przykra wiadomość o śmieci Piotra Cieplaka. Wybitny reżyser teatralny i wykładowca odszedł w wieku 65 lat. Piotr Cieplak zaczynał karierę w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu, a znaczący rozgłos przyniosła mu praca we wrocławskim Teatrze Współczesnym, gdzie w 1994 roku zdobył Grand Prix Opolskich Konfrontacji Teatralnych. Od 1995 roku był związany z warszawskim Teatrem Dramatycznym, a następnie pełnił funkcję dyrektora artystycznego Teatru Rozmaitości, gdzie zdobywał prestiżowe nagrody reżyserskie. W latach 2000–2007 pracował w Teatrze Powszechnym, realizując między innymi "Króla Leara". Od 2014 roku był związany z Teatrem Narodowym w Warszawie.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu prof. Piotra Cieplaka — cenionego reżysera, pedagoga i wieloletniego wykładowcy Akademii Teatralnej przekazała Akademia Teatralna.

Ostatnie pożegnanie Piotra Cieplaka

15 grudnia 2025 roku odbył się pogrzeb wybitnego reżysera i wykładowcy Akademii Teatralnej, Piotra Cieplaka. W ostatniej drodze towarzyszyły mu prawdziwe tłumy. Pojawili się rodzina i przyjaciele artysty, a także szerokie grono gwiazd polskiego kina.

Wśród żałobników znaleźli się między innymi Agata Kulesza, Jarosław Boberek czy Katarzyna Herman. Artystę pożegnali również Zbigniew Zamachowski wraz z partnerką Gabrielą Muskałą. Zobaczcie zdjęcia z ceremonii.

Agata Kulesza na pogrzebie Piotra Cieplaka fot. AKPA/Jacek Kurnikowski

Katarzyna Herman na pogrzebie Piotra Cieplaka fot. AKPA/Jacek Kurnikowski

Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała na pogrzebie Piotra Cieplaka fot. AKPA/Jacek Kurnikowski

Jarosław Boberek na pogrzebie Piotra Cieplaka fot. AKPA/Jacek Kurnikowski