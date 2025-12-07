Pod koniec listopada 2025 roku Robert Wolański, mąż Agnieszki Maciąg, przekazał dramatyczną wiadomość o śmierci poetki za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło, które zmieniło moje życie. Dało mi Miłość. Siłę. Wiarę i Zaufanie. Światło które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło, które dało cud narodzin. Teraz Światłością jesteś Ty. - napisał

Ta informacja wstrząsnęła fanami oraz osobami związanymi z polskim show-biznesem, którzy licznie żegnali 56-latkę.

Wzruszający wiersz opublikowany po śmierci Agnieszki Maciąg

Kilka dni po śmierci Agnieszki Maciąg na jej oficjalnym profilu w mediach społecznościowych pojawił się poruszający wpis. Opublikowano tam wiersz zatytułowany „Velvet Orchid”, pochodzący z tomiku „Zielone Pantofle - 55 wierszy Agnieszki Maciąg”.

Wraz z publikacją wiersza Robert Wolański poinformował, że zamierza kontynuować prowadzenie profilu Agnieszki Maciąg. W komentarzu pod postem napisał:

Postaram się, aby to miejsce dalej żyło. Z szacunkiem Robert Wolański

Internauci oddają hołd Agnieszce Maciąg

Pod opublikowanym wpisem pojawiło się wiele komentarzy internautów wyrażających żal, smutek i wdzięczność wobec zmarłej poetki.

Agnieszko dziękuję Ci za to, co dałaś światu i mojemu sercu. Zostało we mnie Twoje dobro

Święta przygotowuję Agnieszko zawsze z Twoją książką i dla mnie zawsze będziesz, a Twoja dusza niech będzie wolna Akaal

Tęsknię bardzo Aguś - piszą poruszeni internauci

