Pogrzeb Magdy Umer zgromadził wiele polskich gwiazd. Artystka odeszła 12 grudnia 2025 roku, a przyczyna jej śmierci nie została oficjalnie podana do wiadomości publicznej. Wiadomo jednak, że w ostatnim czasie poważnie chorowała. Wokalistka zostanie pochowana na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym przy ulicy Żytniej w Warszawie. Tam spocznie obok zmarłego w 2019 roku męża Andrzeja Przeradzkiego.

Magda Umer nie żyje

12 grudnia media obiegła przykra informacja o śmierci Magdy Umer. Artystka od dłuższego czasu zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a jej stan w ostatnich miesiącach systematycznie się pogarszał. Doniesienia o chorobie pojawiały się w mediach już latem tego roku, gdy Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie przekazał informację o odwołaniu zaplanowanych koncertów z powodu nagłego pogorszenia jej zdrowia. Krótko po śmierci Magdy Umer jej syn zabrał głos w mediach społecznościowych, dzieląc się refleksjami na temat choroby matki i trudnego czasu, z jakim mierzyła się cała rodzina.

W lipcu dowiedzieliśmy się, że guz. W sierpniu, że złośliwy. We wrześniu operacja. W październiku na chwilę do domu. W listopadzie powikłania. W grudniu umarłaś. Wczoraj, w urodziny Jeremiego (Przybory) napisał.

Gwiazdy żegnają Magdę Umer

Ostatnie pożegnanie Magdy Umer odbyło się w piątek 19 grudnia. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9:00 w sali pożegnań na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Następnie kondukt żałobny wyruszył na Cmentarz Ewangelicko-Reformowany przy ulicy Żytniej, gdzie artystka została pochowana w rodzinnym grobie obok swojego męża, zmarłego sześć lat temu.

W ceremonii, obok rodziny i najbliższych, uczestniczyło wiele znanych postaci ze świata kultury i mediów. Wśród nich pojawili się między innymi Emilia Krakowska, Andrzej Seweryn, Zbigniew Zamachowski, Hanna Śleszyńska, Janusz Gajos, Agata Młynarska i Krystyna Janda, a także liczne grono przyjaciół i wielbicieli twórczości Magdy Umer.

Uwagę zwrócił Wojciech Mann, który podczas ceremonii poruszał się za pomocą specjalnego chodzika. Jego obecność w takiej formie mogła sugerować, że zmaga się obecnie z problemami zdrowotnymi. Mimo tego zdecydował się jednak osobiście pożegnać Magdę Umer, oddając jej hołd swoją obecnością.

Zobacz także:

Andrzej Seweryn na pogrzebie Magdy Umer fot. AKPA/Jacek Kurnikowski

Wojciech Mann na pogrzebie Magdy Umer fot. AKPA/Jacek Kurnikowski

Emilia Krakowska na pogrzebie Magdy Umer fot. AKPA/Jacek Kurnikowski

Hanna Śleszyńska na pogrzebie Magdy Umer fot. AKPA/Jacek Kurnikowski

Janusz Gajos na pogrzebie Magdy Umer fot. AKPA/Jacek Kurnikowski