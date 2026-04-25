Nieoficjalne informacje ws. pogrzebu Łukasza Litewki

23 kwietnia cały kraj pogrążył się w żałobie po nagłej śmierci 36-letniego posła Łukasza Litewki. Polityk zginął tragicznie w wyniku wypadku drogowego w Dąbrowie Górniczej. Są już pierwsze, nieoficjalne informacje na temat jego pogrzebu. Jak podaje jeden z portali - uroczystości zaplanowano na środę, 29 kwietnia w Sosnowcu.

Nieoficjalne doniesienia ws. pogrzebu Łukasza Litewki

Według nieoficjalnych informacji "Super Expressu", uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki mają odbyć się w środę, 29 kwietnia, w Sosnowcu i będą miały charakter państwowy. Msza żałobna została zaplanowana na godzinę 13:30 w kościele św. Joachima, a cała ceremonia w świątyni ma być transmitowana, aby umożliwić udział w pożegnaniu szerszemu gronu osób.

Rodzina zmarłego polityka zwróciła się jednocześnie z prośbą o poszanowanie prywatności w dalszej części uroczystości. Po zakończeniu nabożeństwa ostatnie pożegnanie na cmentarzu ma odbyć się już w kameralnym gronie, wyłącznie w obecności najbliższych – rodziny i przyjaciół.

Łukasz Litewka nie żyje

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy i znany działacz społeczny, zginął tragicznie 23 kwietnia w wypadku drogowym w Dąbrowie Górniczej. Polityk jechał rowerem, gdy został potrącony przez samochód na ulicy Kazimierzowskiej - drodze łączącej Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem. Informację o jego śmierci potwierdzili przedstawiciele jego ugrupowania, a wiadomość błyskawicznie obiegła media i poruszyła opinię publiczną w całym kraju.

Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że kierowca auta mógł nagle stracić panowanie nad pojazdem lub zasłabnąć, zjeżdżając na pas, którym poruszał się rowerzysta. Siła uderzenia była bardzo duża, a życia posła nie udało się uratować mimo szybkiej reakcji służb. W związku z wypadkiem zatrzymano 57-letniego kierowcę, a sprawą zajmuje się prokuratura, która bada wszystkie okoliczności tragedii.

