Reklama

Kamil Sipowicz był miłością życia Kory. To właśnie on czuwał przy jej łóżku do ostatnich chwil. Ich miłość narodziła się jednak w wyjątkowo trudnych okolicznościach. Gdy Kora poznała Kamila Sipowicza, była jeszcze oficjalne żoną Marka Jackowskiego. To budziło sporo kontrowersji. Uczucie, jakie ich połączyło, było jednak tak silne, że para nie mogła go powstrzymać. Na przeszkodzie stanął im nie tylko Marek Jackowski, ale również bliscy Sipowicza... Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej szczegółów tego niebywałego romansu, który przemienił się w miłość na dobre i na złe!

POLECAMY: Kiedy i gdzie spocznie Kora? Co wiadomo dotąd o pogrzebie artystki?

Reklama

Kora i Kamil Sipowicz tworzyli wyjątkową parę