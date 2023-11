Podczas wzruszającej ceremonii został również odczytany list od Andrzeja Dudy. Prezydent wspominał wybitnego aktora.

Wiadomość o odejściu śp. Jana Kobuszewskiego napełniła mnie ogromnym żalem. Miliony Polaków przyjęły ją z ciężkim sercem. Nieczęsto zdarza się, aby śmierć znanego artysty wywołała tak powszechny smutek – a jednocześnie tak wielką falę serdecznych, ciepłych wspomnień i spontanicznych aktów upamiętnienia. To nie tylko wielka strata dla polskiej kultury. Dla wielu z nas jest to również strata osobista. Zmarł twórca, który był nam niezwykle bliski – dzięki swojej sztuce, ale też dzięki temu, co reprezentował sobą jako człowiek- "Super Express" cytuje fragment listu.