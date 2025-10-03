Jacek Wójcik był jednym z najbardziej rozpoznawalnych uczestników programu „Królowe życia” emitowanego przez stację TTV. Widzowie pokochali go za jego wyjątkową charyzmę, poczucie humoru i naturalność. Jego osobowość wyróżniała się na tle innych bohaterów telewizyjnego show, a jego obecność na ekranie wzbudzała emocje i przyciągała uwagę milionów widzów.

Reklama

Niestety, 1 października 2025 roku media obiegła smutna wiadomość o śmierci Jacka Wójcika. Teraz są nowe informacje na temat ostatniego pożegnania uwielbianego przez widzów bohatera programu "Królowe życia".

Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Jacka Wójcika?

Uroczystości pogrzebowe Jacka Wójcika zostały zaplanowane na sobotę, 4 października. Ceremonia rozpocznie się o godzinie 10:00 w kaplicy przy ul. Dusznickiej 1 w Kłodzku. Edyta Nowak-Nawara w rozmowie z „Faktem” ujawniła, że życzeniem Jacka było, aby na jego pogrzeb przybyło jak najwięcej życzliwych mu osób, pragnących osobiście oddać mu ostatni hołd.

Prośba rodziny Jacka Wójcika ws. pogrzebu

W obliczu wielkiego bólu, jaki przeżywa rodzina zmarłego, kuzynka Jacka Wójcika wystosowała ważny apel do wszystkich żałobników. Jak przekazała Edyta Nowak-Nawara w rozmowie z „Faktem”, bliscy Jacka nie mają siły przyjmować kondolencji.

Wszyscy jesteśmy pogrążeniu w głębokim smutku. Kuzynka Jacka poprosiła, aby nie składać kondolencji. Nie mamy na to siły - przekazała ,,Faktowi'' Edyta Nowak-Nawara

Edyta Nowak-Nawara była jedną z najbliższych osób Jacka Wójcika. W mediach społecznościowych opublikowała poruszające pożegnanie:

Ostatnia nasza wspólna podróż. Tyle śmiechu, radości. Nie mogę w to uwierzyć. Kochany, zawsze w mym sercu

W rozmowie z „Faktem” przyznała, że śmierć Jacka była dla niej zupełnym zaskoczeniem.

To wszystko przyszło nagle. Nic mu nie było, dobrze się czuł. Nawet lepiej ode mnie. Nigdy nie chorował. Jacek naprawdę nigdy na nic się nie skarżył, nic go nie bolało - dodała

Jacek Wójcik przez telefon mówił, że źle się czuje. fot. jacek_wojcik_official

Zobacz także: