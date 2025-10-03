Jacek Wójcik, znany widzom z programu „Królowe życia”, zmarł 1 października 2025 r. Wiadomość o jego odejściu pojawiła się niespodziewanie i momentalnie obiegła media. Niestety, to jednak to niejedyny bohater "Królowych życia", którego ostatnio pożegnaliśmy.

Śmierć Gabriela Seweryna z „Królowych życia”

W listopadzie 2023 r. w wieku 56 lat zmarł Gabriel Seweryn, znany jako „Versace z Głogowa”. Był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci programu. Mężczyzna poczuł się źle i początkowo wzywał pogotowie, jednak ostatecznie samodzielnie pojechał do szpitala. Został przyjęty na SOR z bólem w klatce piersiowej. Mimo podania leków i intensywnej reanimacji, po dwóch godzinach doszło do zatrzymania krążenia, a życia Gabriela nie udało się uratować. Sekcja zwłok wykazała ostrą niewydolność krążeniową jako bezpośrednią przyczynę zgonu.

Dagmara Kaźmierska straciła ukochaną babcię w 2019 roku

W 2019 r. Dagmara Kaźmierska przeżyła własną tragedię. W trakcie nagrań do programu „Orzeł czy Reszka”, podczas kolacji w luksusowym hotelu, odebrała telefon, który zmienił wszystko. Dowiedziała się o śmierci swojej ukochanej babci, pani Eli. Babcia Dagmary była ważną postacią nie tylko dla niej, ale też dla widzów „Królowych życia”. Znana z bezkompromisowości i ciętego języka, stała się ekranową ikoną. Zmarła po walce z nowotworem.

Teraz odejście Jacka Wójcika dołączyło do dramatycznej listy strat wśród gwiazd programu „Królowe życia”.

