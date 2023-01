Pogrzeb Emiliana Kamińskiego. Syn wspomina słowa ojca: "Synku, ja nie dożyję pięciu lat"

Bliscy i przyjaciele oddali hołd Emilianowi Kamińskiemu podczas jego ostatniej drogi. Podczas uroczystości żałobnych przemawiał syn aktora, Kajetan Kamiński. W poruszających słowach wspominał ojca:

Wspomniał jedną z rozmów, jakie odbył z Emilianem Kamińskim, a które mocno wpłynęły na jego życie. Te wspomnienia wyciskają łzy.

4 stycznia 2023 roku odbył się pogrzeb Emiliana Kamińskiego. Wybitny aktor został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Podczas ostatniego pożegnania nie brakowało wzruszeń. O Emilianie Kamińskim pięknie mówił zaprzyjaźniony ksiądz. Wspominając ojca, do żałobników zwrócił się także Kajetan Kamiński, a jego przemówienie zacytował "Super Express":

Tak jak ksiądz mówił, jak wszyscy państwo mówiło, mój ojciec po prostu stworzył nam dom. Gdy cztery lata temu robił spektakl "Niespodzianka", przyszedł do mnie do pokoju. usiedliśmy razem i powiedział: "Synku, ja nie dożyję pięciu lat, musisz pomóc mi z teatrem, musisz służyć ludziom. Zastanów się, jesteś młody, ale pamiętaj, służ ludziom. Jaką decyzję podejmiesz, ale masz służyć ludziom. Był filozofem, kierował się tym, by służyć ludziom.