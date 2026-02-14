Rankiem 13 lutego media obiegła bardzo smutna informacja - Bożena Dykiel nie żyje. Aktorka zmarła w wieku 77 lat. Tego samego dnia środowisko artystyczne i fani żegnali jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej sceny teatralnej i telewizyjnej, publikując wiele wpisów w mediach społecznościowych. Wiadomość o jej śmierci wzbudziła ogromne poruszenie. Bożena Dykiel była przez dekady uwielbiana przez widzów za swoje role oraz osobowość.

Anna Guzik nie kryła łez w programie "Uwaga! TVN" - wzruszające pożegnanie z planu "Na Wspólnej"

W specjalnym wydaniu programu "Uwaga! TVN" koleżanki i koledzy z planu serialu "Na Wspólnej" podzielili się swoimi wspomnieniami i bólem po śmierci Bożeny Dykiel. Anna Guzik, która przez lata współpracowała ze zmarłą aktorką, nie mogła powstrzymać łez przed kamerą.

To jest za świeża historia, żeby o tym mówić. Była mi bardzo bliską osobą, pomimo tego, że spotkałyśmy się właściwie tylko na planie, ale jednak spędzasz tam bardzo dużo czasu. Będzie mi jej brakowało - wyznała cała we łzach aktorka

Artur Barciś w poruszającym wyznaniu po odejściu Bożeny Dykiel. "Wiedziałem, że jest chora"

Artur Barciś, znany aktor i przyjaciel Bożeny Dykiel, przyznał, że jej śmierć była dla niego szokiem, mimo iż był świadomy poważnych problemów zdrowotnych, z jakimi się zmagała.

Ciężko tak wspominać. Wiedziałem, że jest chora. Ale to, że tak nagle odeszła, to zawsze jest szok - przyznał Barciś w Uwaga!TVN

Aktorka od dłuższego czasu miała poważne dolegliwości kardiologiczne, które ostatecznie wymagały interwencji chirurgicznej. Pomimo tych problemów, przez lata zarażała współpracowników energią i serdecznością.

Środowisko artystyczne i fani żegnają ikonę polskiej sceny – Bożena Dykiel pozostanie w pamięci wszystkich

Wspomnienia bliskich i współpracowników potwierdzają też, jak wielką wagę Bożena Dykiel przykładała do relacji międzyludzkich i rodziny.

Ona dbała o najbliższych bardzo. (...) Rodzina to był jej cały świat. Ona była lwicą, która chroniła prywatności, broniła rodziny i dbała o nią - dodała Anna Guzik

Wielu artystów podkreślało, że aktorka zawsze z serdecznścią interesowała się życiem innych, dzieliła się swoim ciepłem, a jej obecność na planie dodawała otuchy wszystkim dookoła. Jej odejście zostawiło ogromną pustkę nie tylko w świecie sztuki, ale i w życiu tych, którzy mieli szczęście ją poznać.

