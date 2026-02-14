Guzik we łzach i poruszony Barciś wspominają Bożenę Dykiel. "Wiedziałem, że jest chora"
Bożena Dykiel zmarła nagle 12 lutego w wieku 77 lat. W programie "Uwaga! TVN" koledzy z branży, w tym Artur Barciś i Anna Guzik, żegnali aktorkę w poruszających słowach. Wiadomość o jej odejściu głęboko poruszyła środowisko artystyczne.
Rankiem 13 lutego media obiegła bardzo smutna informacja - Bożena Dykiel nie żyje. Aktorka zmarła w wieku 77 lat. Tego samego dnia środowisko artystyczne i fani żegnali jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej sceny teatralnej i telewizyjnej, publikując wiele wpisów w mediach społecznościowych. Wiadomość o jej śmierci wzbudziła ogromne poruszenie. Bożena Dykiel była przez dekady uwielbiana przez widzów za swoje role oraz osobowość.
Anna Guzik nie kryła łez w programie "Uwaga! TVN" - wzruszające pożegnanie z planu "Na Wspólnej"
W specjalnym wydaniu programu "Uwaga! TVN" koleżanki i koledzy z planu serialu "Na Wspólnej" podzielili się swoimi wspomnieniami i bólem po śmierci Bożeny Dykiel. Anna Guzik, która przez lata współpracowała ze zmarłą aktorką, nie mogła powstrzymać łez przed kamerą.
To jest za świeża historia, żeby o tym mówić. Była mi bardzo bliską osobą, pomimo tego, że spotkałyśmy się właściwie tylko na planie, ale jednak spędzasz tam bardzo dużo czasu. Będzie mi jej brakowało
Artur Barciś w poruszającym wyznaniu po odejściu Bożeny Dykiel. "Wiedziałem, że jest chora"
Artur Barciś, znany aktor i przyjaciel Bożeny Dykiel, przyznał, że jej śmierć była dla niego szokiem, mimo iż był świadomy poważnych problemów zdrowotnych, z jakimi się zmagała.
Ciężko tak wspominać. Wiedziałem, że jest chora. Ale to, że tak nagle odeszła, to zawsze jest szok
Aktorka od dłuższego czasu miała poważne dolegliwości kardiologiczne, które ostatecznie wymagały interwencji chirurgicznej. Pomimo tych problemów, przez lata zarażała współpracowników energią i serdecznością.
Środowisko artystyczne i fani żegnają ikonę polskiej sceny – Bożena Dykiel pozostanie w pamięci wszystkich
Wspomnienia bliskich i współpracowników potwierdzają też, jak wielką wagę Bożena Dykiel przykładała do relacji międzyludzkich i rodziny.
Ona dbała o najbliższych bardzo. (...) Rodzina to był jej cały świat. Ona była lwicą, która chroniła prywatności, broniła rodziny i dbała o nią
Wielu artystów podkreślało, że aktorka zawsze z serdecznścią interesowała się życiem innych, dzieliła się swoim ciepłem, a jej obecność na planie dodawała otuchy wszystkim dookoła. Jej odejście zostawiło ogromną pustkę nie tylko w świecie sztuki, ale i w życiu tych, którzy mieli szczęście ją poznać.
