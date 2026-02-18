Bożena Dykiel, znana i ceniona aktorka, zmarła 12 lutego w wieku 77 lat. Jej odejście pogrążyło w żałobie całe środowisko filmowe i telewizyjne. Przez dziesięciolecia zachwycała widzów talentem i osobowością, a rola Marii Zięby w serialu "Na Wspólnej" uczyniła ją wyjątkowo bliską milionom Polaków. Przez ponad dwie dekady razem z Mieczysławem Hryniewiczem, serialowym Włodzimierzem Ziębą, tworzyli kultową parę na ekranie. Aktor opowiedział o ostatnim spotkaniu z Bożeną Dykiel oraz o ostatniej wiadomości, jaką od niej otrzymał.

Ostatnie spotkanie Bożeny Dykiel i Mieczysława Hryniewicza

Ostatni raz Bożena Dykiel i Mieczysław Hryniewicz spotkali się w lipcu ubiegłego roku. Z okazji zakończenia sezonu "Na Wspólnej" zorganizowano bankiet pożegnalny w plenerze, nad Wisłą w Warszawie.

Ostatni raz widzieliśmy się w lipcu w pięknych okolicznościach nad Wisłą. Był tzw. bankiet pożegnalny na zakończenie tego sezonu przed wakacjami i przyjechali właśnie Rysio (przyp. red. Kirejczyk, mąż Bożeny Dykiel), Bożenka. Przyjechała w bardzo dobrym stanie, było wineczko. Było bardzo, bardzo sympatycznie powiedział Hryniewicz w rozmowie z Kozaczkiem.

Ostatnia wiadomość Bożeny Dykiel do Mieczysława Hryniewicza

Spotkaniu nad Wisłą nie było jednak ostatnim kontaktem Bożeny Dykiel i Mieczysława Hryniewicza. Aktor wspomniał, że ostatnią wiadomością, jaką otrzymał od serialowej żony z "Na Wspólnej", były życzenia noworoczne:

Tak, życzenia noworoczne, świąteczne i noworoczne. I przy okazji nowego roku u mnie jest 010 i zaczynamy obchodzić Mieczysława. A nie każdy rozumie ten dowcip, że no i tobie też Bożenko życzę Miećko, bo Miećka słynna Miećka Aniołowa jest Mieczysława Anioł. Także tobie też życzę i to była nasza ostatnia rozmowa taka

Dodał:

I nie odbierała telefonów. No ale Rysio odbierał właśnie

Smutny powrót na plan "Na Wspólnej" po śmierci Dykiel

Z kolei z wywiadzie dla Onet Rano, Mieczysław Hryniewicz wspomniał pierwszy dzień na planie "Na Wspólnej" po tym, jak potwierdzono smutną informację o odejściu Bożeny Dykiel:

Pojechałem na plan taki niepogodzony, bo z tym się nigdy nie pogodzę. To za wcześnie. Gdy przyjechałem na plan, to nasza szefowa nie mogła głosu z siebie wydobyć. To są takie emocje wyznał.

16 lutego 2026 roku w odcinku numer 4163 produkcja "Na Wspólnej" pożegnała Bożenę Dykiel.

Zobacz także: