Media obiegła dziś przykra wiadomość o śmierci znanego i cenionego dziennikarza, który przed laty współpracował z Telewizją Polską - Janusza Cichalewskiego. Gwiazdor zmarł w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyemigrował lata temu. W kraju prowadził między innymi audycje w ramach magazynów "Telewizyjny Ekran Młodych", "Teleferie" i "Zwierzyniec". Miał 90 lat.

Janusz Cichalewski nie żyje

Nie żyje Janusz Cichalewski - polski aktor i dziennikarz, który związany był z Telewizją Polską. Był współtwórcą i gospodarzem wielu audycji, w tym programów realizowanych w ramach magazynów "Telewizyjny Ekran Młodych", "Teleferie" oraz "Zwierzyniec". Spełniał się również w aktorstwie - widzowie mogą pamiętać go z ról w filmach "Dulscy" oraz "Wodzirej".

Od 1989 roku jego życie zawodowe i prywatne związane było ze Stanami Zjednoczonymi. Osiedlił się w Nowym Jorku, gdzie rozwijał karierę medialną, pracując jako dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny. Równolegle aktywnie angażował się w życie Polonii, prowadząc liczne wydarzenia. Dziennikarz odszedł w wieku 90 lat.

Syn Janusza Cichalewskiego przekazał przykre wieści

Informację o śmierci Janusza Cichalewskiego przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych jego syn. Jerzy Cichalewski podzielił się smutną wiadomością na jednej z facebookowych grup.

Janusz Cichalewski, wielu z Was Go znało a On znał Was więc wszystkich przyjaciół i znajomych informuję, że dzisiejszej nocy zmarł w USA, już nie napiszecie, nie pogadacie i nie zobaczycie się, wspomnijcie go czasem napisał.

Rodzinie i bliskim zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia.

Nie żyje były gwiazdor TVP. Smutną wiadomość przekazał jego syn fot. Facebook/Krzysztof Grubecki

Zobacz także: