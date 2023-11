Każda kobieta ma swoje ulubione rytuały przed snem – niektóre z nas biorą długą kąpiel, a inne czytają książkę do poduszki. Zastanawiałyście się kiedyś co przed wskoczeniem do łóżka robią gwiazdy takie jak Jennifer Aniston, Jennifer Lopez, Mariah Carey czy Oprah Winfrey? Czy ich sposoby może stosować każda z nas? Przekonajcie się same!

Medytacja i joga dla dobrego snu

East News

Jennifer Aniston opowiedziała w wywiadzie dla HuffPost o swoich zmaganiach z bezsennością. Opisała, że często gdy tylko próbuje zasnąć, czuje jakby w jej głowie odbywała się prawdziwa debata! Na szczęście gwiazda odkryła kilka skutecznych trików, dzięki którym jest w stanie przespać całą noc. Po pierwsze, Jennifer trzyma telefon z daleka od swojej głowy oraz nie używa żadnych elektrycznych urządzeń przynajmniej godzinę przed pójściem spać. Zanim wskoczy do łóżka rozciąga się lub wykonuje kilka pozycji z jogi oraz medytuje przez 5 minut. Proste i skuteczne!

Długi sen dla urody

East News

Jennifer Lopez ma 50 lat, a wygląda na co najmniej 15 lat młodziej! Jak to możliwe? Jak sama twierdzi “sen to jej sekretna broń”! Gwiazda zawsze się stara spać co najmniej 8 godzin, ponieważ wierzy, że długi i dobry sen oraz picie ogromnej ilości wody to najlepszy sposób, by być piękną i wyglądać młodo. Patrząc na zdjęcia piosenkarki, jesteśmy w stanie w to uwierzyć!

Nawilżacz powietrza to podstawa

East News

Mariah Carey to prawdziwa diwa i rekordzistka wśród gwiazd. Czy uwierzycie, że gwiazda śpi aż 15 godzin?! Mariah uważa, że jej doskonały głos to właśnie zasługa długiego snu i w ten sposób dba o swoje struny głosowe. Piosenkarka nie zapomina nigdy o odpowiednim nawilżeniu pomieszczenia, w którym śpi.

Jest to szalone, ale mam zawsze 20 nawilżaczy powietrza przy moim łóżku!” - mówi gwiazda.

Długa relaksująca kąpiel godna królowej

East News

Oprah Winfrey jest królową telewizji i jedną z najbardziej wpływowych kobiet na świecie. Właśnie dlatego odpowiedni odpoczynek i dobry sen jest jej niezwykle potrzebny. Bizneswoman zdradza, że ma swój ukochany, wieczorny rytuał.

Zawsze przed pójściem do łóżka biorę długą kąpiel w wannie. Jestem w tym prawdziwą profesjonalistką! Stosuje różne kule do kąpieli, olejki oraz sole. Uwielbiam to!” - mówi Oprah.

Mat. prasowe

