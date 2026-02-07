Związek Piotra Stramowskiego i Natalii Krakowskiej trwa już cztery lata. Para, która początkowo spotykała się z mieszanymi reakcjami ze strony opinii publicznej, konsekwentnie buduje swoją relację. W tym czasie oboje zaczęli wspólnie pojawiać się na wydarzeniach publicznych, nie stroniąc od wspólnych zdjęć i wyznań. Teraz potwierdzają wielkie wieści.

Piotr Stramowski i Natalia Krakowska zaręczeni

Natalia Krakowska opublikowała na Instagramie zdjęcie paczki chipsów z wizerunkiem Piotra Stramowskiego. Opisała je słowami:

Nie spodziewałam się, że będę kiedyś jeść chipsy z twarzą mojego narzeczonego.

Domysły na temat zaręczyn aktor potwierdził w rozmowie z Pudelkiem.

Piotr Stramowski potwierdza: zaręczyliśmy się dawno temu

Po publikacji zdjęcia na Instagramie Natalii Krakowskiej, Piotr Stramowski w rozmowie z dziennikarzami Pudelka potwierdził, że oświadczyny miały miejsce już wcześniej.

Zaręczyliśmy się dawno, mówiłem o tym już w kilku wywiadach, tylko nikt nie robił z tego sensacji, traktując to jako coś normalnego wyjaśnił aktor.

Związek Stramowskiego i Krakowskiej to przykład współczesnej patchworkowej rodziny. Aktor wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że takie układy nie są łatwe. „Patchwork to trudna sprawa” - mówił, nie ukrywając, że pogodzenie relacji z dziećmi z poprzednich związków, nowymi partnerami i życiem zawodowym wymaga wiele wysiłku i dobrej woli.

Reakcja Katarzyny Warnke na nowy związek Stramowskiego

Katarzyna Warnke wypowiada się z szacunkiem o nowym związku Piotra Stramowskiego. W mediach nie unika tematu i otwarcie przyznaje, że wspiera patchworkowy układ swojej rodziny. Piotr Stramowski ma córkę ze związku z Katarzyną Warnke, a Natalia Krakowska syna z poprzedniego związku. Warnke zaznacza, że zależy jej na dobru dziecka i dobrych relacjach z partnerką byłego męża.

Moja Helena kocha, jak jest dom pełen ludzi. Ja naprawdę dwoje się i troje, żeby w tym domu ktoś tam był. Mam też wspaniałego byłego partnera pod tym względem i to jest wielkie szczęście. Natalia w tym wszystkim, która jest super mamą, która już była mamą, jak oni się poznali, bo mogło być różnie. Oni razem są w tym na 1000 % mówiła w podcaście ''W moim stylu'' Magdy Mołek.

fot. Instagram @krakowszczanka