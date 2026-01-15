Katarzyna Warnke to ceniona polska aktorka teatralna i filmowa, a także reżyserka. W mediach było o niej głośno nie tylko ze względu na kinowe produkcje, w których brała udział, lecz także z powodu jej małżeństwa ze znanym aktorem Piotrem Stramowskim. Para w 2019 roku powitała na świecie córeczkę Helenę. W 2022 roku małżonkowie oficjalnie ogłosili rozstanie, a rok później sfinalizowany został rozwód pary. Aktor jest już w nowym związku. Teraz Katarzyna Warnke zabrała głos ws. partnerki Stramowskiego.

Katarzyna Warnke wprost o partnerce Piotra Stramowskiego

Katarzyna Warnke z Piotrem Stramowskim przez lata uchodzili z jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie. Choć para publicznie ogłosiła swoje rozstanie, to do dziś mają ze sobą kontakt, między innymi ze względu na wspólne wychowywanie córeczki. Stramowski układa sobie życie z nową partnerką, więc razem z Warnke oraz małą Heleną starają się o jak najlepsze funkcjonowanie patchworkowej rodziny.

W długim, emocjonalnym wywiadzie z Magdą Mołek Katarzyna Warnke zdecydowała się wypowiedzieć nie tylko na temat tego, jak wspólnie ze Stramowskim dzielą się opieką nad dzieckiem. Wyznała również, jak według niej w całej sytuacji odnajduje się partnerka jej byłego męża.

Moja Helena kocha, jak jest dom pełen ludzi. Mam wspaniałego byłego partnera pod tym względem i to jest wielkie szczęście. Natalia (partnerka Piotra Stramowskiego przyp. red.) w tym wszystkim, która jest super mamą, która już była mamą, jak oni się poznali, bo mogło być różnie. Oni razem są w tym na tysiąc procent. wyznała Warnke

Katarzyna Warnke nie chce spędzać wakacji z byłem mężem i jego partnerką

W dalszej części rozmowy aktorka przyznała, że relacja między nią a partnerką jej byłego męża cały czas ewoluuje. Choć wszystko zmierza w dobrym kierunku, to Warnke nie brakuje ostrożności w stawianiu kolejnych kroków.

Nic nie jest robione na siłę, bo każdy musi się w tym ustawić, każdy musi mieć swój czas. To nie jest tak, że od razu jedziemy razem na wakacje. Trzeba to wyczuć, czy partnerka mojego byłego partnera już czuje się komfortowo, bezpiecznie w tym układzie - czy możemy iść razem na lunch, posiedzieć chwilę przy stoliku razem? Robiliśmy tak, sprawdzamy, czy woda jest ciepła. Ta delikatność ze wszystkich stron jest. dodała aktorka

