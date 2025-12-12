Piotr Stramowski pokazał zdjęcie z Katarzyną Warnke i zaskoczył wyznaniem
Piotr Stramowski opublikował ostatnio zdjęcie, które wywołało niemałe poruszenie w sieci. Popularny aktor zapozował pod urzędem z obecną partnerką i... byłą żoną, Katarzyną Warnke. Ujęcie opatrzył wyczerpującym opisem, w którym poruszył temat życia w patchworkowej rodzinie.
Trzy lata temu Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke postanowili zakończyć swoje małżeństwo, a ich nagła decyzja zaskoczyła internautów. Aktorzy rozstali się jednak w zgodzie i do dziś utrzymują dobre relacje. Ostatnio na Instagramie gwiazdora pojawiło się zdjęcie z byłą i obecną partnerką.
Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke rozstali się
Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski przez lata uchodzili za jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Aktorzy pobrali się w 2016 roku podczas kameralnej ceremonii utrzymywanej w tajemnicy przed mediami. Trzy lata później na świat przyszła ich córka Helenka. Mimo wspólnych lat i rodziny, w 2022 roku para ogłosiła rozstanie, a ich rozwód został sfinalizowany w 2023 roku.
Dziś każde z nich żyje na własnych zasadach, choć wciąż łączy ich przyjacielska relacja. Piotr Stramowski związał się z Natalią Krakowską, którą poznał podczas pracy nad filmem "Fighter". Partnerka aktora wychowuje syna z poprzedniego związku. Mimo zmian w życiu prywatnym, wszyscy tworzą harmonijną, patchworkową rodzinę, w której najważniejsze pozostają wzajemny szacunek i dobro najmłodszych.
Piotr Stramowski pokazał zdjęcie z byłą żoną
Na profilu Piotra Stramowskiego pojawiła się ostatnio fotografia, która natychmiast przyciągnęła uwagę internautów. Aktor pokazał się na niej w towarzystwie obecnej partnerki, Natalii Krakowskiej oraz byłej żony, Katarzyny Warnke. W opisie podkreślił, że fundamentem ich relacji jest rozmowa i wzajemne zrozumienie, a wszystkie decyzje podejmują, kierując się przede wszystkim dobrem dzieci.
A mówią, że się nie da. Człowiek idzie tylko wyrobić dziecku paszport… a wychodzi z refleksją nad całym życiem. Pozdrawiamy z naszej patchworkowej rodzinki. Święta tuż-tuż, więc chcieliśmy przypomnieć wszystkim, którzy są w podobnej sytuacji, że najważniejszy jest dialog. Nie zawsze jest łatwo, ale zawsze można rozmawiać, stawiając dobro dzieci na pierwszym miejscu. One chłoną wszystko jak gąbka, więc zaserwujmy im miłość i radość, żeby ten czas był przygodą, a nie ciężarem. Pamiętajcie: to my jesteśmy dorośli i mamy wpływ na swoje czyny i emocje
Zarówno fani, jak i znajomi z branży byli pod ogromnym wrażeniem jego postawy. W komentarzach nie szczędzili mu słów uznania.
Brawo! Piękne świadectwo… oby takich więcej
Piękny widok
