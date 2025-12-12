Trzy lata temu Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke postanowili zakończyć swoje małżeństwo, a ich nagła decyzja zaskoczyła internautów. Aktorzy rozstali się jednak w zgodzie i do dziś utrzymują dobre relacje. Ostatnio na Instagramie gwiazdora pojawiło się zdjęcie z byłą i obecną partnerką.

Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke rozstali się

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski przez lata uchodzili za jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Aktorzy pobrali się w 2016 roku podczas kameralnej ceremonii utrzymywanej w tajemnicy przed mediami. Trzy lata później na świat przyszła ich córka Helenka. Mimo wspólnych lat i rodziny, w 2022 roku para ogłosiła rozstanie, a ich rozwód został sfinalizowany w 2023 roku.

Dziś każde z nich żyje na własnych zasadach, choć wciąż łączy ich przyjacielska relacja. Piotr Stramowski związał się z Natalią Krakowską, którą poznał podczas pracy nad filmem "Fighter". Partnerka aktora wychowuje syna z poprzedniego związku. Mimo zmian w życiu prywatnym, wszyscy tworzą harmonijną, patchworkową rodzinę, w której najważniejsze pozostają wzajemny szacunek i dobro najmłodszych.

Piotr Stramowski pokazał zdjęcie z byłą żoną

Na profilu Piotra Stramowskiego pojawiła się ostatnio fotografia, która natychmiast przyciągnęła uwagę internautów. Aktor pokazał się na niej w towarzystwie obecnej partnerki, Natalii Krakowskiej oraz byłej żony, Katarzyny Warnke. W opisie podkreślił, że fundamentem ich relacji jest rozmowa i wzajemne zrozumienie, a wszystkie decyzje podejmują, kierując się przede wszystkim dobrem dzieci.

A mówią, że się nie da. Człowiek idzie tylko wyrobić dziecku paszport… a wychodzi z refleksją nad całym życiem. Pozdrawiamy z naszej patchworkowej rodzinki. Święta tuż-tuż, więc chcieliśmy przypomnieć wszystkim, którzy są w podobnej sytuacji, że najważniejszy jest dialog. Nie zawsze jest łatwo, ale zawsze można rozmawiać, stawiając dobro dzieci na pierwszym miejscu. One chłoną wszystko jak gąbka, więc zaserwujmy im miłość i radość, żeby ten czas był przygodą, a nie ciężarem. Pamiętajcie: to my jesteśmy dorośli i mamy wpływ na swoje czyny i emocje napisał Stramowski.

Zarówno fani, jak i znajomi z branży byli pod ogromnym wrażeniem jego postawy. W komentarzach nie szczędzili mu słów uznania.

Brawo! Piękne świadectwo… oby takich więcej napisała Agnieszka Hyży.

Piękny widok dodał Sebastian Fabijański.

