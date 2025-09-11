Monika Olejnik za pośrednictwem mediów społecznościowych zabrała głos w sprawie rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Dziennikarka i gwiazda TVN24 zwróciła się do internautów z ważnym apelem i poruszyła temat Ukrainy. Napisała to wprost.

Reklama

Monika Olejnik komentuje incydent z rosyjskimi dronami nad Polską

W nocy z 9 na 10 września doszło do poważnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rosyjskie drony przekroczyły granicę, a wojsko podjęło decyzję o ich neutralizacji. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w dom w Wyrykach, a Donald Tusk nadał pilny komunikat, że zostaną zamknięte przejścia graniczne z Białorusią.

Incydent z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej wywołał poruszenie w całej Polsce. Głos w tej sprawie zabrała Monika Olejnik. Dziennikarka w swoim wpisie na Instagramie zwróciła się do internautów z ważnym apelem o zachowanie spokoju, rozwagi oraz korzystanie z rzetelnych źródeł informacji. Podkreśliła znaczenie jedności narodowej w obliczu zagrożenia.

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską, nasza przestrzeń została naruszona. Czas na poważne Państwo ponad podziałami! Mam nadzieję, że jedności będzie trwała jak najdłużej. To nie jest czas na głupie i bezsensowne konflikty pomiędzy politykami! Polska musi być jednością. zaczęła wpis w mediach społecznościowych.

Dziennikarka przestrzegła również przed fake newsami i manipulacją informacyjną: "Sprawdzajcie proszę wszystkie informacje w wiarygodnych źródłach - @tvn24.pl Nie ulegajmy fake newsom, nie ulegajmy manipulacji!".

Monika Olejnik cytuje Macrona i apeluje ws. Ukrainy

W swoim wpisie Monika Olejnik przytoczyła także słowa prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który ostro potępił wtargnięcie rosyjskich dronów na terytorium Polski.

„Wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną podczas ataku przeprowadzonego przez Rosję na Ukrainę jest po prostu nie do przyjęcia. Potępiam to w najostrzejszych słowach. Wzywam Rosję do zakończenia tej niebezpiecznej eskalacji. Ponownie wyrażam pełną solidarność z narodem polskim i jego rządem. Nie pójdziemy na kompromis w kwestii bezpieczeństwa sojuszników” — napisał Emmanuel Macron kontynuowała Olejnik.

Dziennikarka poruszyła również temat Ukrainy.

W takiej sytuacji pomyślmy #proszę z empatią o Ukrainie, która jest atakowana bez przerwy. To czas na wzajemną życzliwość! To czas na budowanie bezpieczeństwa. Uważajcie proszę na dezinformacje! Nie ulegajmy panice

Zobacz także: