Mieszkańcy wsi Wyryki, gdy rano dron spadł na jeden z domów mieszkalnych, podzielili się z mediami tym, co widzieli.

Mieszkańcy wsi Wyryki zabrali głos

Dziś cały kraj mówi o tym, że rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną nad Polską. Niedługo po zdarzeniu uruchomiono procedury obronne z rozkazu Dowódcy Operacyjnego RSZ. Polska zawnioskowała także o uruchomienie art. 4 NATO, "Strony będą się konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożona będzie integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron". Zapowiedziano, że dziś odbędzie się rozmowa Karola Nawrockiego z prezydentem USA a na jutro zapowiedziano termin Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Jeden z rosyjskich dronów zniszczył dom małżeństwa ze wsi Wyryki. W rozmowie z reporterem WP Jakubem Bujnikiem, mieszkająca w Wyrykach Marzena Trociuk, dyrektorka lokalnej szkoły podstawowej, powiedziała:

Co ja słyszałam? Huk, ogromny huk i latające samoloty. To było przerażające. Nie wiedziałam, co się dzieje.

Inna mieszkanka miejscowości nie ukrywała, że jedyne co czuje to strach. Z kolei wójt gminy Wyryki Bernard Błaszczuk informował:

Odwołaliśmy wszystkie zajęcia w szkołach i przedszkolach. Jeżdżę i uspokajam, ale lepiej, żeby dzieci zostały w domach

Rosyjski dron spadł na dom we wsi Wyryki

W sieci pojawiły się zdjęcia, które obrazują skalę zniszczeń domu w Wyrykach w województwie lubelskim, w którą trafił jeden z rosyjskich dronów. Małżeństwo, które mieszkało w tym domu w rozmowie z TVN 24 wyznało: "Noc była spokojna, niczego nie słyszałam. Rano zdążyłam zejść na dół i mierzyłam sobie ciśnienie. Zwróciłam uwagę, że głośno latają samoloty. Mąż na to, że pewnie latają, bo blisko granica. A potem był huk, jeden ogromny". Dron zniszczył mieszkańcom cały strych oraz przebił sufit do sypialni: "Pomieszczenie, w którym spaliśmy, zostało zniszczone. Rzeczy ze strychu zostały rozrzucone po okolicy".

Szczątki rosyjskich dronów w 12 miejscowościach

Na ten moment wiadomo, że znaleziono szczątki rosyjskich dronów aż w 12 miejscowościach tj. Czosnówka, Cześniki, Wyryki, Krzywowierzba-Kolonia, Wohyń , Wielki Łan, Wahalyw, Zabłocie-Kolonia, Oleśno, Mniszków, Nowe Miasto nad Pilicą oraz w miejscowości w gminie Korytnica.

