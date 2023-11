Internauci nie tylko komentowali grę aktorską Basi, ale i jej wygląd.

- Co do hejtu... Musiałam się do tego przyzwyczaić. Najpierw było, że beznadziejnie gram, żebym bardzo delikatnie mówiąc wy********a z tego serialu. Że mam słoniowatość nóg. Nie jestem fanką moich nóg, ale słoniowatość to już chyba przesada - powiedziała Barbara Kurdej-Szatan.