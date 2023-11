Już dziś wieczorem, 13 maja, Telewizyjna Dwójka wyemituje 1444. odcinek "M jak miłość". W kolejnej odsłonie hitowego serialu widzowie będą świadkami poruszającego spotkania Uli (Iga Krefft) i Janka (Tomas Kollarik). Ula i Janek jakiś czas temu tworzyli szczęśliwą parę, ale po tym jak w życiu Mostowiakówny pojawił się Bartek (Arkadiusz Smoleński) dziewczyna postanowiła rozstać się z narzeczonym. Teraz Ula szykuje się do ślubu z nowym partnerem, ale wszystko wskazuje na to, że przed złożeniem przysięgi odżyje jej uczucie do Janka!

Spotkanie Uli i Janka z "M jak miłość"

Fani "M jak miłość" doskonale wiedzą, że Janek do tej pory nie może poradzić sobie po rozstaniu z Ulą. Policjant był załamany kiedy dowiedział się, że jego ukochana odnalazła szczęście u boku Bartka. Janek nie ukrywał swojej zazdrości, a Ula była na niego wściekła za to jak traktuje jej nowego partnera. Teraz, jak informuje portal superseriale.se.pl, nastąpi przełom w ich relacjach! Okazuje się, że dziś dojdzie do spotkania Uli i Janka, podczas którego była para znów się do siebie zbliży. Jak do dojdzie do spotkania Uli i Janka? Okazuje się, że po zabójstwie Roberta (Filip Gurłacz) Ula postanowi dowiedzić Janka na komisariacie.

- Soni nie ma, przed chwilą wyszła. Musiałyście się minąć- powie Janek.

- Ja do ciebie, nie do Soni- przyzna Ula.

Podczas rozmowy Janek pokaże Uli ich wspólne zdjęcia, które znalazł kilka godzin wcześniej.

- Zobacz, co dziś przez przypadek znalazłem.

- Czy to był ten wyjazd z Natalką i Frankiem, co się zgubiliśmy?

- Nie zgubiliśmy się, tylko pojechaliśmy inną trasą.

- Dobra, dobra… Gdyby nie moja akcja, to spędzilibyśmy noc w szczerym polu- będzie żartować Ula.

W pewnym momencie Ula i Janek zaczną wspominać czas, kiedy byli razem.

- To było tak dawno temu… Świat był wtedy piękny i młody - wyzna Janek.

- I my też… Może tak miało być, co? Może taką mieliśmy przejść drogę, żeby zostać przyjaciółmi… bo chyba nimi jesteśmy, prawda? - zapyta go Ula i zacznie czule głaskać Janka.

Świadkiem spotkania Uli i Janka będzie komendant Staszek, który będzie ostrzegał młodszego policjanta, żeby nie zrobił czegoś głupiego przed ślubem byłej dziewczyny... Jak potoczą się dalsze losy bohaterów "M jak miłość"? Tego dowiemy się z nowych odcinków serialu!

Ula i Janek będą wspominać wspólnie spędzone chwile.

Przed ślubem z Bartkiem Ula zrozumie, że wciąż kocha byłego partnera?

Instagram