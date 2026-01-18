Po 25 latach odeszła z "M jak miłość". Teraz Dominika Ostałowska zaskakuje komentarzem ws. serialu
Dominika Ostałowska przez 25 lat wcielała się w Martę Mostowiak w "M jak miłość". Niestety, rok temu aktorka ogłosiła, że żegna się z produkcją. Teraz zdradza powód swojej decyzji. Dominika Ostałowska w rozmowie z mediami mówi wprost.
Dominika Ostałowska w najnowszym wywiadzie zaskakuje wyznaniem w sprawie "M jak miłość". Rok po odejściu z serialu TVP ujawniła, co działo się za kulisami produkcji i dlaczego ostatecznie podjęła decyzję o zakończeniu współpracy.
Dominika Ostałowska pożegnała się z widzami "M jak miłość"
"M jak miłość" już od lat jest jednym z największych hitów TVP. Serial rodzinie Mostowiaków zadebiutował na antenie Telewizyjnej Dwójki w 2000 roku i od razu skradł serca widzów. Wśród osób, które występowały w "M jak miłość" od samego początku była Dominika Ostałowska. Aktorka przez lata wcielała się w jedną z głównych bohaterek. Niestety, po 25 latach Ostałowska ogłosiła, że odchodzi z "M jak miłość".
Chciałam Wam powiedzieć, że po wielu latach żegnam się z rolą Marty w ''M jak miłość''. Pragnę za te wszystkie lata spędzone na planie z całego serca podziękować obu ekipom i reżyserom, a także wszystkim innym pracownikom produkcji
Ostałowska szczerze o odejściu z "M jak miłość"
Teraz, rok po odejściu z "M jak miłość" Dominika Ostałowska w rozmowie z mediami komentuje swoją decyzję i zdradza, dlaczego nie chciała dłużej wcielać się w Martę Mostowiak.
To był proces rozłożony na etapy. Co jakiś czas sygnalizowałam produkcji, że nie bardzo mam co grać. Słyszałam zapewnienia, że mój wątek zostanie rozpisany. I faktycznie, przez moment pojawiały się ciekawsze scenariusze. Po czym wszystko bardzo szybko wracało do wcześniejszego stanu. W pewnym momencie zrozumiałam, że prawdopodobnie niewiele się już zmieni. Musiałam tylko poczekać na zakończenie umowy, którą miałam podpisaną
Aktorka zdradziła, czy rozważa, że jeszcze kiedyś wróci do "M jak miłoć". Dominika Ostałowska mówi wprost:
Staram się nie mówić: nigdy. Zwykle unikam takich deklaracji. Jednocześnie bardzo dobrze wiem, dlaczego podjęłam decyzję o odejściu. Czuję się z nią spokojna i mam poczucie, że była mi potrzebna. Nie wydaje mi się, żebym chciała robić krok wstecz
Zobacz także: