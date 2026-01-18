Dominika Ostałowska w najnowszym wywiadzie zaskakuje wyznaniem w sprawie "M jak miłość". Rok po odejściu z serialu TVP ujawniła, co działo się za kulisami produkcji i dlaczego ostatecznie podjęła decyzję o zakończeniu współpracy.

Dominika Ostałowska pożegnała się z widzami "M jak miłość"

"M jak miłość" już od lat jest jednym z największych hitów TVP. Serial rodzinie Mostowiaków zadebiutował na antenie Telewizyjnej Dwójki w 2000 roku i od razu skradł serca widzów. Wśród osób, które występowały w "M jak miłość" od samego początku była Dominika Ostałowska. Aktorka przez lata wcielała się w jedną z głównych bohaterek. Niestety, po 25 latach Ostałowska ogłosiła, że odchodzi z "M jak miłość".

Chciałam Wam powiedzieć, że po wielu latach żegnam się z rolą Marty w ''M jak miłość''. Pragnę za te wszystkie lata spędzone na planie z całego serca podziękować obu ekipom i reżyserom, a także wszystkim innym pracownikom produkcji pisała wówczas aktorka.

Ostałowska szczerze o odejściu z "M jak miłość"

Teraz, rok po odejściu z "M jak miłość" Dominika Ostałowska w rozmowie z mediami komentuje swoją decyzję i zdradza, dlaczego nie chciała dłużej wcielać się w Martę Mostowiak.

To był proces rozłożony na etapy. Co jakiś czas sygnalizowałam produkcji, że nie bardzo mam co grać. Słyszałam zapewnienia, że mój wątek zostanie rozpisany. I faktycznie, przez moment pojawiały się ciekawsze scenariusze. Po czym wszystko bardzo szybko wracało do wcześniejszego stanu. W pewnym momencie zrozumiałam, że prawdopodobnie niewiele się już zmieni. Musiałam tylko poczekać na zakończenie umowy, którą miałam podpisaną wyznała w wywiadzie dla Plejady.

Aktorka zdradziła, czy rozważa, że jeszcze kiedyś wróci do "M jak miłoć". Dominika Ostałowska mówi wprost:

Staram się nie mówić: nigdy. Zwykle unikam takich deklaracji. Jednocześnie bardzo dobrze wiem, dlaczego podjęłam decyzję o odejściu. Czuję się z nią spokojna i mam poczucie, że była mi potrzebna. Nie wydaje mi się, żebym chciała robić krok wstecz

