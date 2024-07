Po oszałamiającym sukcesie Michela Teló i jego przeboju „Ai Seu Tu Pego”, listy przebojów szturmuje inna brazylijska gwiazda – Gusttavo Lima ze swoim utworem „Balada (Tche tcherere tche tche)". Piosenka już dotarła do 1. miejsca w Holandii, Belgii, Israelu i Francji, nie wspominając o rodzimej Brazylii. Klip do utworu „Balada” na youtube obejrzano już ponad 30 milionów razy!

Gusttavo Lima to zaledwie 22- letni artysta pochodzący z muzykującej rodziny i z muzyką związany od najmłodszych lat. „GUSTTAVO LIMA E VOCÊ” to już trzeci album w jego dyskografii. Koncertowa płyta i DVD (kup tutaj)zostały nagrane podczas występu dla 90 tysięcznej publiczności, jaki odbył się w Patos de Minas – rodzinnym mieście Gusttavo. Album w pełni oddaje niezwykły talent i charyzmę młodego Brazylijczyka, a także doskonale pokazuje uwielbienie jakim darzy go publiczność. Płyta zyskała już status platyny w Brazylii, a sam Gusttavo Lima stał się najczęściej „wyszukiwaną” osoba na Google Brasil!