Płyta Eweliny Lisowskiej – najpopularniejszej uczestniczki II edycji "X Factor", to chyba jeden z najbardziej oczekiwanych albumów tego roku. Debiutancki krążek zostanie wydany przez wytwórnię HQT Music Group.



Na płycie znajduje się 6 utworów, wśród których 5 z nich to utwory w języku angielskim. Singlem promującym płytę jest z kolei polski utwór „Nieodporny Rozum”. EP-ka utrzymana jest w stylistyce pop, jednak nie brakuje na niej propozycji „z pazurem”, będących ukłonem w stronę fanów Eweliny w ostrzejszych klimatach oraz wyrażających zakorzenioną od wielu lat osobowość piosenkarki.



Premiera płyty zbliża się wielkimi krokami – już 14 sierpnia EP-kę będzie można kupić w sklepach muzycznych w całej Polsce, a tydzień wcześniej zostanie ona udostępniona dla klientów Muzodajnia.pl. Oczekiwania najbardziej niecierpliwych fanów gwiazdy zostaną częściowo zaspokojone już 6 sierpnia, kiedy to w serwisie Muzzo.pl udostępnione zostaną fragmenty każdego z utworów znajdujących się na EP. Do stacji radiowych trafił już pierwszy singiel Eweliny – „Nieodporny Rozum”.



Płyta już teraz jest bardzo dobrze odbierana przez media - patronat nad albumem objęły: TVN Player, X Factor.tvn.pl, Muzodajnia.pl, Muzzo.pl, JOY oraz AfterParty.pl . EP-kę można zamówić już teraz w przedsprzedaży na stronie Empiku i Merlin.pl. Co ciekawe płyta już po 2 dniach znalazła się na liście najpopularniejszych! Zobaczcie reklamę promującą płytę:

