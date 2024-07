O tym, że gwiazdy kochają kreacje Macieja Zienia nie trzeba nikomu przypominać. Zaprojektowane z myślą o tym, by wyglądać w nich zjawiskowo, wykonane z najlepszych materiałów nie pozostawiają nikogo obojętnym. Dlatego często piękne i sławne kobiety wybierają suknie od tego projektanta na najważniejsze wydarzenia. W tym tygodniu jednak mieliśmy chyba prawdziwy rekord! Aż pięć słynnych polskich gwiazd zdecydowało się pokazać w kreacjach z metką Zień. I co ciekawe każda z nich wyglądała znakomicie!

Edyta Herbuś postawiła na Zienia, w tym tygodniu dwa razy i to ona najbardziej przykuła naszą uwagę. Na pokazie La Manii pojawiła się w wysmakowanej, koktajlowej czarnej kreacji z prześwitującymi elementami. Do tego dobrała klasyczne czarne szpilki i czarną torebkę. Całość ożywiła błyszczącym naszyjnikiem. Prezentowała się zmysłowo i z klasą. Kolejną stylizacją Edyta zachwyciła na gali "Polacy z werwą". Tym razem wybrała długą kreację w kolorze kawy z mlekiem, dużym wycięciem na dekolcie i zdobieniami na ramionach. Dobrała do niej trójkątną czerwoną torebkę i delikatną srebrną bransoletkę. Niewątpliwie była najlepiej ubraną gwiazdą na imprezie.

Oprócz Edyty Herbuś w tym tygodniu na kreacje Zienia postawiły również Aneta Kręglicka i Anna Szarek na pokazie La Manii. Z kolei na gali "Polacy z werwą" suknie polskiego projektanta miały również Natalia Siwiec i Justyna Steczkowska.

Tak gwiazdy prezentowały się w kreacjach Macieja Zienia: