Podczas polskiej premiery filmu „Wichrowe wzgórza” pojawiło się wielu znanych przedstawicieli show-biznesu, ale to Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wywołali największe poruszenie na czerwonym dywanie. Para celebrytów wzbudziła zainteresowanie zarówno fotoreporterów, jak i zgromadzonej publiczności. Nie szczędzili sobie czułości, pozując razem do zdjęć, przytulając się i trzymając za ręce.

Suknia Agnieszki Kaczorowskiej i stylizacja Marcina Rogacewicza robią furorę

Agnieszka Kaczorowska postawiła na kreację, która nie mogła być niezauważona. Gwiazda wybrała czerwoną suknię z rozcięciami. Całość prezentowała się niezwykle elegancko i posągowo, co natychmiast przykuło uwagę obecnych na premierze i wywołało liczne komentarze w sieci. Marcin Rogacewicz zdecydował się na klasyczną, ponadczasową czerń, wybierając czarną marynarkę z satynowymi klapami, którą połączył z golfem. Ich wspólna stylizacja została określona jako niezwykle gustowna i perfekcyjnie dopasowana do rangi wydarzenia.

Gwiazdy i celebryci na premierze "Wichrowych wzgórz"

Polski pokaz nowej wersji ekranizacji powieści Emily Brontë został określony przez media jako jedno z najgłośniejszych wydarzeń kulturalnych ostatnich tygodni. Nie tylko film wzbudził emocje, ale również obecność gwiazd oraz ich stylizacje. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Edyta Herbuś, Dominika Serowska, Marcin Hakiel, Aleksandra Hamkało, Katarzyna Zielińska, Paulina Gałązka, Edyta Herbuś oraz Natalia Kukulska z mężem. Zgromadzeni celebryci podkreślali wyjątkową atmosferę tego wieczoru, a organizatorzy zadbali o najwyższy poziom wydarzenia.

Zobaczcie galerię zdjęć! Czyja stylizacja spodobała się Wam najbardziej?

N/Z Aleksandra Hamkało/Fot. AKPA

N/Z Paulina Gałązka, Fot. AKPA

N/Z Dominika Serowska i Marcin Hakiel/Fot. AKPA

N/Z Edyta Herbuś/Fot. AKPA

N/Z Katarzyna Zielińska/ fot. AKPA

N/Z Michał Dąbrówka, Natalia Kukulska/ Fot. AKPA

N/Z Agnieszka Kaczorowska i Marcin RogacewiczFot. AKPA

N/Z Agnieszka Kaczorowska i Marcin RogacewiczFot. AKPA

N/Z Agnieszka Kaczorowska i Marcin RogacewiczFot. AKPA

N/Z Agnieszka Kaczorowska i Marcin RogacewiczFot. AKPA

N/Z Agnieszka Kaczorowska i Marcin RogacewiczFot. AKPA

Zobacz także: