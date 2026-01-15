Reżyser Bartłomiej Ingaciuk nieco ponad trzy lata temu sfinalizował jeden z głośniejszych seriali 2022 roku "Wielka woda", nawiązujący do Powodzi Tysiąclecia we Wrocławiu w 1997 roku. Teraz premierę miał jego film "Wielka Warszawska", który zwrócił uwagę świata kina podjęciem tematu polskiego dżokeja chcącego wygrać prestiżowy wyścig konny w latach 90. w Warszawie, stawiając jednocześnie czoła problemowi korupcji i mafijnych układów. Na ściance nie zabrakło najjaśniejszych gwiazd polskiego kina.

Gwiazdy na premierze filmu "Wielka Warszawska"

Na premierze filmu nie mogło zabraknąć oczywiście odtwórcy głównej roli dżokeja Krzyśka - Tomasza Ziętka. Na planie towarzyszyli mu między innymi Tomasz Kot, Marcin Bosak, Adam Bobik oraz współpracujący już wcześniej z reżyserem filmu Ireneusz Czop. Panowie prezentowali się na ściance elegancko i z klasą, mając na sobie garniturowe komplety w czarnych lub grafitowych odcieniach.

Na premierze "Wielkiej Warszawskiej" uwagę reporterów zdobyli również Mariusz Kozak, znany z programu "Googlebox", w kapeluszu , wokalistka Monika Lewczuk w dopasowanym garniturze w modne paski, oraz aktorzy Teatru Narodowego w Warszawie, między innymi Hugo Tarres i Anna Szymanczyk.

Odważną stylizacją złożoną z krótkiej, połyskującej sukienki z mocno wyciętym gorsetem oraz długich, skórzanych kozaków zaskoczyła z kolei wokalistka Iwona Węgrowska. Nie zabrakło też innej gwiazdy ze świata muzycznego - Michała Wiśniewskiego, który występem na ostatnim telewizyjnym sylwetrze wywołał niemałe kontrowersje. Na premierze zaprezentował się w klasycznym, świetnie skrojonym garniturze, koszuli z ozdobnym kołnierzykiem oraz okularach.

Modowo nie zawiodła też aktorka i influencerka Ola Adamska, która na premierę ubrała się w zamszowy komplet: oversizową koszulę oraz sięgającą ziemi spódnicę. Całość uzupełniła o trendujący pasek z ozdobną klamrą, kozaki z ostrym szpicem oraz założone na rękawy bransolety.

To one zaskoczyły wszystkich na premierze "Wielkiej Warszawskiej"

Podczas wydarzenia celebrującego wejście na ekrany kin filmu Bartłomieja Ignaciuka pojawiły się również gwiazdy zakończonego już programu "Projekt Lady". Mowa o Irenie Kamińskiej-Radomskiej, najbardziej znanej w Polsce ekspertce od etykiety i dobrych manier, oraz Magdalenie Lubacz, znanej jako Maluba, - jednej ze zwyciężczyń popularnego programu. Panie zdecydowały się zapozować na ściance razem, wywołując duże poruszenie wśród reporterów. Kamińska-Radomska wybrała na ten wieczór czarny, elegancki total look z ozdobnym elementem w postaci naszyjnika z pereł, z kolei Maluba zaprezentowała się w długiej, czarnej sukni z odważnymi wycięciami.

Pójdziecie do kina na film "Wielka Warszawska"?

