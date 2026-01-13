Michał Wiśniewski w żałobie. "Świat stracił dziś kogoś wyjątkowego"
Michał Wiśniewski przeżywa obecnie trudne chwile. Na Instagramie artysty pojawił się ostatnio łamiący serce wpis. Lider "Ich Troje" pożegnał właśnie bliską osobę, o czym poinformował fanów. Internauci zasypali go wyrazami współczucia.
Michał Wiśniewski chętnie dzieli się z fanami zarówno sukcesami, jak i gorszymi chwilami w swoim życiu. Ostatnio przekazał fanom przykrą wiadomość o śmierci Piotra Piątkowskiego - dyrygenta Łódzkiej Orkiestry Filmowej. Wokalista pożegnał go we wzruszającym wpisie, a internauci okazali mu wsparcie w komentarzach.
Michał Wiśniewski przekazał przykre wieści
Michał Wiśniewski to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej. Legendarny lider zespołu "Ich Troje" przez lata podbijał listy przebojów, a takie hity jak "Powiedz", "A wszystko to…" czy "Keine Grenzen" do dziś są doskonale znane i chętnie śpiewane przez fanów. Artysta nieprzerwanie budzi emocje - zarówno swoją twórczością, jak i wyrazistą osobowością, która od lat przyciąga uwagę mediów.
Równie głośno, jak o jego karierze, mówi się o życiu prywatnym Wiśniewskiego. Muzyk ma za sobą kilka nieudanych małżeństw i jest ojcem sześciorga dzieci z różnych związków. Obecnie związany jest z Polą, z którą doczekał się dwóch synów - Falco i Noëla. Artysta pozostaje bardzo aktywny w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się z fanami swoim życiem. Ostatnio za pośrednictwem Instagrama przekazał jednak przykrą wiadomość, która zaniepokoiła jego obserwatorów.
Michał Wiśniewski stracił bliską osobę
Na Instagramie Michała Wiśniewskiego pojawiło się czarno-białe zdjęcie, opatrzone poruszającym opisem. Piosenkarz przekazał przykre wieści o śmierci Piotra Piątkowskiego - dyrygenta Łódzkiej Orkiestry Filmowej. Podzielił się również krótkim wspomnieniem o zmarłym artyście.
Świat stracił dziś kogoś wyjątkowego. Odszedł Piotr Piątkowski – serce i dusza Łódzkiej Orkiestry Filmowej. Dyrygent, ale przede wszystkim człowiek o niezwykłej wrażliwości i wielkim sercu. Pamiętam, jak na jubileuszu Ich Troje w Spodku zarażałeś nas wszystkich swoją pasją, a podczas łódzkiego koncertu charytatywnego, który zorganizowałeś dla Bruna - walczyłeś muzyką o lepsze jutro dla drugiego człowieka. Pokazałeś nam wszystkim, że muzyka to nie tylko dźwięki, ale przede wszystkim dobro, które dajemy innym. I za to Ci dziękuję! I tylko serce pęka na myśl o tym, jak wiele pięknych rzeczy miało się jeszcze wydarzyć… Spoczywaj w pokoju.. Będzie nam Ciebie brakowało!
Fani okazali mu mnóstwo wsparcia w komentarzach.
Moje najszczersze wyrazy współczucia
Smutne bardzo
Moje kondolencje
