Wczoraj w Warszawie odbył się pokaz duetu MMC! Na imprezie pojawiło się wiele bardzo dobrze ubranych gwiazd. Według naszej subiektywnej oceny najlepiej wyglądała Paulina Sykut - w połyskującym płaszczu Thecadess wyglądała doskonale i Natalia Siwiec, która postawiła na czarny total look od MMC. Uzupełniła go ekstrawagancką kopertówkę, którą zaprojektowała Any Hindmarch.

Bardzo dobrze wyglądała również Kinga Rusin - ponadczasowe zestawy zdecydowanie jej służą i Joanna Horodyńska, która miała torebkę od Chanel za ok. 20 tys. zł.

Wśród zaproszonych gości udało się nam wypatrzeć również Martę Wierzbicką w dość dziwnej stylizacji, Katarzynę Zielińską w różu, elegancką Katarzynę Sokołowską w białym garniturze i Magdalenę Steczkowską.

