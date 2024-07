Wczoraj pokazaliśmy Wam zdjęcia Nataszy Urbańskiej, która po zakończeniu „Tańca w Gwiazdami” wskoczyła na jurorski stolik i położyła się na wypchanym wilku, dumne pozując fotoreporterom. Natasza najwyraźniej chciała być seksowna i zmysłowa.

Jednak nie wszystkim spodobała się gorąca „sesja” żony Janusza Józefowicza. Michał Piróg postanowił skomentować zachowanie Urbańskiej na Facebooku.

- Mam jakieś dziwne odczucie, że kobieta leżąca na martwym wilku w iście erotycznej pozie z twarzą mówiącą że jest bliska szczytowania jest MEGA SŁABE!!!! No chyba że Pola Negri miała ciągotki do zimnego mięsa ale o nekrofilii w jej przypadku nie słyszałem. Trochę wstyd i wioska Nataszo a szkoda bo wszystko masz: urodę, talent tylko po co ten jarmark zawsze wokół ciebie- napisał Piróg.

