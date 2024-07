Michał Piróg postanowił, że oprócz tańca i jurorowania w programie "You Can Dance" wyda książkę. W przeciwieństwie do większości polskich gwiazd tancerz nie będzie podążał za trendem opisywania swoich przeżyć (a zapewne byłoby o czym przeczytać), a wyda... bajkę dla dzieci. Jak donosi magazyn "Flesz", Michał napisze opowieść o tradycjach izraelskich, które są bardzo bliskie jego sercu. Będzie to jedna z kilkunastu historii o tróżnych kulturach.

Z losami fikcyjnych przygód zapoznała się już Kinga Rusin i jej córki - Iga i Pola. Podobno dziewczynki są zachwycone. Do sklepów książka z opowieściami m.in. Piróga trafi już za kilka miesięcy. Trzymamy kciuki za sukces.

