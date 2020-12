Pippa Middleton jest ciąży?! Zagraniczne media donoszą, że siostra księżnej Kate po raz drugi zostanie mamą!

Wszystko wskazuje na to, że Pippa Middleton już niedługo powita na świecie drugie dziecko! Według "Page Six" siostra księżnej Kate jest w ciąży i z niecierpliwością czeka na narodziny maleństwa!

Pippa i James są podekscytowani, to fantastyczna wiadomość w tym trudnym roku. Cała rodzina jest zachwycona - donosi źródło Page Six

Zobacz także: Pippa Middleton zaliczyła wpadkę na Wimbledonie! Wszyscy zobaczyli jej majtki

Pippa Middleton jest w ciąży?!

Młodsza siostra księżnej Kate w lipcu 2016 roku zaręczyła się z byłym zawodowym kierowcą wyścigowym, Jamesem Matthews. Rok później para pobrała się, a w czerwcu 2018 roku małżonkowie ogłosili, że niedługo przywitają swoje pierwsze dziecko. Ich synek Arthur urodził się w tym samym szpitalu, w którym na świat przyszły dzieci Kate i Williama, czyli w St Mary's Hospital w Londynie.

Pippa i James wiodą spokojne życie i stronią od błysku fleszy. Niemniej jednak paparazzi często przyłapują piękną siostrę księżnej Kate np.: podczas wspólnych spacerów z synkiem. Pippa Middleton podobnie jak jej siostra, zachwyca swoim stylem i zawsze prezentuje się nienagannie. We wrześniu skończyła 37 lat. Według medialnych doniesień Pippa i James aktualnie myślą o kupnie wiejskiej posiadłości Bucklebury Farm Park w Berkshire, która znajduje się w pobliżu domu rodzinnego Middletonów. Chcą zrobić to z myślą o dzieciach, które miałyby w tym miejscu idealne warunki do dorastania i zabawy z kuzynami.

Na ten moment przedstawiciel Pippy Middleton i Jamesa Matthews nie potwierdził oficjalnie tych radosnych doniesień. Czekamy zatem na więcej informacji w tym temacie!

East News

Według "Page Six", piękna siostra księżnej Kate spodziewa się drugiego dziecka!

East News

Pippa Middleton jest żoną Jamesa Matthews od 2017 roku. Para dwa lata temu przywitała na świecie synka Arthura. Być może niedługo chłopiec będzie miał rodzeństwo!