Kinga w "M jak miłość" będzie w piątej ciąży?!

W „M jak miłość” w rodzinie Zduńskich ostatnio dużo się dzieje. Zauroczenie Kingi i Pawła, tajemnicza relacja Piotrka z Kamilą, a teraz Lenka podejrzewa, że Kinga spodziewa się kolejnego dziecka! Skąd takie podejrzenia u nastolatki? Czy to oznacza, że Zduńscy ponownie zostaną rodzicami?

Kinga znów jest w ciąży?

W 1513 odcinku „M jak miłość” będziemy świadkami nieoczekiwanego zwrotu akcji. Piotrek po raz pierwszy od dawna zostanie z dziećmi i będzie miał okazję szczerze porozmawiać z Lenką i Miśkiem podczas gotowania.

Kochanie, odłóż na chwilę telefon. Misiek, siadaj. Muszę wam o czymś powiedzieć – zacznie Piotrek.

Jednak nie spodziewa się, że Lenka już od dłuższego czasu podejrzewa, że w ich domu coś się dzieje. Szepty rodziców i ciężka atmosfera doprowadziły do tego, że dziewczyna podejrzewa kolejną ciążę u Kingi.

Będziemy mieli więcej rodzeństwa? - zapyta w końcu wprost Lenka.

To pytanie zaskoczy Zduńskiego, ale po chwili powie dzieciom to, co od początku planował i poinformuje ich o kolejnym wyjeździe:

Muszę wyjechać na jakiś czas służbowo... To kiedy wrócisz? - zapytają Za trzy miesiące. I chcę, żebyście przez ten czas pomagali mamie i byli dla niej wsparciem...

Niestety ta rozmowa nie obniży napięcia w domu, ale jeszcze bardziej zaniepokoi dzieci, które już teraz są pewne, że między rodzicami nie wszystko jest dobrze.

Zobacz także: Gwiazda "M jak miłość" ścięła włosy podczas kwarantanny! Odważne cięcie!

MTL Maxfilm

W rodzinie Zduńskich w ostatnim czasie dużo się dzieje!