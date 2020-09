Piotrek w "M jak miłość" przyłapie Kingę i Pawła w dwuznacznej sytuacji! To już koniec ich małżeństwa?

Nowy sezon "M jak miłość" to wielkie emocje w rodzinie Zduńskich. Kryzys w małżeństwie Kingi i Piotrka stale się pogłębia, a fakt, że w ich relacji pojawiają się osoby trzecie nie pomaga! Kinga jest zazdrosna o podróże męża z piękną prawniczką, a tymczasem u jej boku cały czas jest Paweł. Jak wiadomo mężczyzna jest zakochany w swojej bratowej i otwarcie jej wyzna:

Gdybym ja miał taką żonę, to bym jej w życiu nie zostawił na tak długo...

Okazuje się, że w nowym sezonie "M jak miłość" Piotrek po raz kolejny nakryje swoją żonę i brata w dwuznacznej sytuacji. Tego będzie już za wiele i nie wytrzyma! Jak zareaguje?

Kinga i Paweł będą mieli romans?

W zwiastunie nowego sezonu "M jak miłość" Piotrek wraca z delegacji z prezentem dla Kingi. Kiedy pojawia się w domu nie będzie mógł uwierzyć w to co widzi! Półnagi Paweł i czule dotykająca go Kinga - tego nie spodziewał się zobaczyć! Kinga nie wybrnie z tej sytuacji, a wyraz jej zaskoczonej twarzy tylko potwierdzi obawy Piotrka, że między nimi nawiązała się relacja. Prawnik nie wytrzyma i rzuci się na brata. W nowych odcinkach dowiemy się kto powstrzyma bójkę między braćmi.

Po tej sytuacji będzie konieczna rodzinna interwencja. W całą sprawę zaangażuje się Marysia Rogowska i Barbara Mostowiak. Jednak nie będzie to proste, a w uratowanie małżeństwa zwątpi nawet seniorka roku. Czyżby małżeństwo Kingi i Piotrka faktycznie miało zakończyć się rozwodem?

Zobacz także: Monika Mielnicka z "M jak miłość" o fali zazdrości i nienawiści! Pisze o "toksycznym środowisku"

fot. MTL Maxfilm screen Zawiastun

Między Kingą i Pawłem już od dawna coś się dzieje!