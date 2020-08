Rozwód Kingi i Piotrka w "M jak miłość" jest już przesądzony!? Seniorka rodu nie widzi dla nich szansy?

Kryzys w małżeństwie Kingi i Piotrka w "M jak miłość" trwa już od dłuższego czasu! Najpierw dwuznaczna relacja Kingi i Pawła, potem wyjazd Piotrka w delegację, a teraz w życiu prawnika pojawiła się piękna koleżanka z pracy - to wszystko sprawiło, że Zduńscy przestali ze sobą rozmawiać i coraz bardziej się oddalają. Do tego dochodzą jeszcze problemy z Lenką, która już raz uciekła z domu, a teraz Kinga jest zupełnie sama z kłopotami córki.

W nowym sezonie Kinga i Piotrek często będą pojawiali się w serialu. Rodzina zdecyduje, że pora na interwencję i para będzie miała przed sobą trudne rozmowy zarówno z Marysią Rogowską, jak i Barbarą Mostowiak. Seniorka rodu w pewnym momencie zwątpi to to, że małżeństwo Kingi i Piotrka przetrwa!

Barbara Mostowiak coraz bardziej zaczyna obawiać się o małżeństwo Kingi i Piotrka. Do tej pory tworzyli świetną relację, mają czwórkę dzieci, ale już od jakiegoś czasu w ich małżeństwie źle się dzieje! Widać, że kobieta niepokoi się, że dalszy pobyt wnuka w USA przyczyni się do rozpadu jego małżeństwa.

Z takiego rozstania niczego dobrego nie będzie... Pieniądze to nie wszystko. - Ale są potrzebne, zwłaszcza jak ma się czwórkę dzieci... - A co będzie, jak się oboje do tej rozłąki przyzwyczają? - powie Barbara do Marysi w jednym z odcinków "M jak miłość".