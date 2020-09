Monika Mielnicka z "M jak miłość" o fali zazdrości i nienawiści! Pisze o "toksycznym środowisku" 

Monika Mielnicka jest jedną z największych gwiazd "M ja miłość". Młoda aktorka, która sama niedawno kończyła szkołę postanowiła podzielić się ze swoimi fanami wspomnieniami z czasów szkoły. Okazuje się, że w przypadku młodej gwiazdy to dosyć trudne doświadczenia, bo musiała się zmierzyć z falą krytyki i zazdrości!

Powrót do szkoły to dla większości powrót do przyjaciół, znajomych, wrogów, ulubionych lub znienawidzonych nauczycieli i przedmiotów,ale także powrót do TOKSYCZNEGO środowiska, o którym chciałabym Wam szerzej opowiedzieć. Zapraszam Was w moją podróż w czasie. 🏫 (..) 💼Lata mojej edukacji nie wspominam zbyt kolorowo. 🌈 Na zdjęciu widnieje 15 latka, która na co dzień musiała się mierzyć z falą ZAZDROŚCI i NIENAWIŚCI wśród rówieśników.