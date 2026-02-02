Udział w "Top Chefie" miał dla Piotra Ślusarza słodko-gorzki smak. Choć nie udało mu się wygrać programu, zyskał ogólnopolską sławę. Po czasie jednak zniknął z mediów. Jak dziś wygląda charyzmatyczny kucharz ze Świnoujścia? Takiej metamorfozy nikt się nie spodziewał.

Piotr Ślusarz był kulinarnym odkryciem Polsatu. Co dziś u niego słychać?

Skromny i niezwykle utalentowany, Piotr Ślusarz szturmem podbił serca widzów Polsatu, gdy w 2013 roku zadebiutował w premierowej odsłonie "Top Chef", gdzie udało mu się dojść aż do półfinału. Eliminacja charyzmatycznego, pochodzącego ze Świnoujścia kucharza, sprawiła, że w sieci zawrzało, a sympatycy produkcji długo nie mogli pogodzić się z takim obrotem spraw. Na uroczystej gali finałowej, jednak okazało się, że Piotr Ślusarz nie opuścił show z przysłowiowymi "pustymi rękami". Otrzymał tygodniowy staż w najlepszej restauracji świata, El Celler de Can Roca, i od tego czasu jego kariera nabrała tempa.

Ogromne zaangażowanie, chęć pogłębiania wiedzy i wyjątkowy talent sprawił, że pomimo przegranej w "Top Chefie", Piotr Ślusarz, który wcześniej pracował jako kucharz w licznych restauracjach w Anglii, otrzymał angaż w innym kulinarnym show Polsatu. Zaledwie rok po swoim debiucie w telewizji, mężczyzna otrzymał rolę jednego z z sous-chefów Wojciecha Modesta Amaro w pierwszych edycjach programu "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia". Ku rozżaleniu wielu, postanowił pożegnać się z programem już po drugiej edycji.

Od tego czasu w jego życiu wile się zmieniło. Wziął ślub i wciąż rozwijał swoją kulinarną karierę. Dziś jest szefem kuchni w jednej z topowych restauracji w Gdańsku, Mimosa Restauracja & Koktajle, jednak na najnowszych zdjęciach aż trudno go rozpoznać.

Jak dziś wygląda Piotr Ślusarz, prawa ręka Wojciecha Modesta Amaro z "Hell's Kitchen"?

W "Top Chefie" i "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia" Piotr Ślusarz był szczupłym, zarażającym uśmiechem charyzmatycznym blondynem z misternie ułożoną fryzurą w artystycznym nieładzie. A jak wygląda dziś? Na najnowszych zdjęciach jest nie do poznania.

Piotr Ślusarz zgolił włosy, zapuścił zarost, a na jego nosie pojawiły się stylowe okulary korekcyjne z cienkimi, srebrnymi oprawkami. Zobaczcie jego najnowsze zdjęcia. Ale metamorfoza!

