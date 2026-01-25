Jej hit "Za każdym razem" podbijał wszystkie rozgłośnie. Pamiętacie Julę? Jest dziś nie do poznania
Pamiętacie Julię Ratowską, znaną jako Jula? W 2012 roku podbiła listy przebojów hitem „Za każdym razem”. Dziś po latach wraca w nowym wydaniu i szczerze mówi o swojej prywatności, rozstaniu i życiu bez dzieci. Zobaczcie zdjęcia!
Jula, czyli Julita Ratowska, to wokalistka, która szturmem podbiła polską scenę muzyczną w 2012 roku utworem „Za każdym razem”. Urodzona 3 czerwca 1991 roku w Łomży, od najmłodszych lat związana była z muzyką – śpiewała w Zespole Pieśni i Tańca „Łomża”. Jej droga do sławy rozpoczęła się w internecie, gdzie publikowała swoje utwory. Prawdziwy przełom przyniósł właśnie wspomniany hit, który stał się ogólnopolskim przebojem, a teledysk do niego uzyskał do dziś 45 milionów wyświetleń na YouTube.
Jej debiutancki album „Na krawędzi” cieszył się dużą popularnością i zapewnił Julii ugruntowaną pozycję na rynku muzycznym. Artystka szybko zdobyła rzeszę fanów, a jej charakterystyczny głos i melodyjne piosenki rozbrzmiewały w rozgłośniach radiowych w całym kraju.
Co dziś robi Jula? Kariera muzyczna i życie prywatne
Mimo że w ostatnich latach kariera Julii nieco wyhamowała, wokalistka wciąż pozostaje aktywna artystycznie. Regularnie koncertuje i nagrywa nowe utwory. W 2024 roku zaprezentowała singiel „Naiwność”, a już rok wcześniej, w 2023 roku, pojawił się utwór „Patronus”, będący zapowiedzią czwartego albumu studyjnego.
Poza działalnością muzyczną, Jula realizuje się zawodowo jako graficzka komputerowa. W rozmowach z mediami nie ukrywa, że ceni sobie prywatność i życie poza reflektorami. Jej życie osobiste również przeszło wiele zmian. W wieku 19 lat wyszła za mąż za Marcina Fabiszewskiego, jednak związek zakończył się rozwodem w 2018 roku. Artystka wróciła do panieńskiego nazwiska i skupiła się na rozwoju osobistym.
W wywiadzie udzielonym w 2023 roku mówiła otwarcie o presji społecznej związanej z zakładaniem rodziny:
Większość koleżanek z dawnych lat pozakładała rodziny. Dziś patrzę, że niektórzy prowadzą dzieci do komunii, a ja prowadzam psa na spacer. Uważam, że nie wolno nigdy na siebie kłaść żadnej presji i że to już jest ten moment. Kobieta ma poczuć, kiedy chce zostać mamą, wtedy tą mamą będzie w 150 proc., a nie w sytuacji, gdy rodzina lub otoczenie wywierają na nią presję. Wtedy może niekoniecznie odnajdzie się w macierzyństwie
Jula jest dziś nie do poznania
Jula zaskakuje nie tylko muzycznymi nowościami, ale również swoją metamorfozą. Na najnowszych zdjęciach artystka prezentuje się inaczej niż w czasach największej popularności – dojrzalej i bardziej stylowo. Jej wizerunek ewoluował – z dziewczęcej artystki zmieniła się w pewną siebie wokalistkę z klasą. Fani nie kryją zachwytu i wspominają jej pierwsze przeboje z sentymentem. Jula nadal pozostaje obecna na scenie, zarówno muzycznej, jak i medialnej.
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Zobacz także: Krzysztof Cugowski po 30 latach ujawnia prawdę o małżeństwie. Wspomniał o granicy