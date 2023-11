Ewelina Sienicka i Piotr Kupicha od ponad pięciu lat tworzą szczęśliwą parę. W 2014 roku na świat przyszła ich córeczka, Jagoda.

- Mam dla Was wspaniałą wiadomość i chcę, by dotarła ona do Was bezpośrednio spod "mojego pióra". Jak wiecie, mam dwóch synów - Pawełka i Adasia, ale od niedawna na świecie jest też ktoś równie ważny - Urodziła mi się córeczka Jagódka!!! Wiem, że ta wiadomość wywoła trochę zamieszania, ale mam szczerą nadzieję, że wszyscy moi fani, sympatycy i przyjaciele pokochają Jagódkę tak mocno jak Ja. Niedługo Wam ja przedstawię, ją i jej mamę Ewelinę - teraz odpoczywają i czuja się dobrze - pisał wtedy dumny tata na swoim profilu na Facebooku.