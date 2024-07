Latem zeszłego roku nieoczekiwanie rozpadło się małżeństwo Piotra Kupichy. Wokalista zespołu "Feel" poinformował wówczas o rozwodzie na swojej stronie internetowej i chciał uniknąć rozgłosu, choć pojawiały się doniesienia, że jego "rock'n'rollowy" tryb życia był kością niezgodą między nim a żoną. Przypomnijmy: Piotr Kupicha rozwodzi się po 8 latach małżeństwa

Para nie chciała ujawniać przyczyny rozstania, ale chyba właśnie poznaliśmy odpowiedź. Piotr poinformował właśnie na Facebooku, że... został ojcem! Wokalista wyznał, że urodziła mu się córka Jagódka, a jej matką jest niejaka Ewelina. Obiecał też fanom, że już niebawem przedstawi im zarówno mamę dziecka, jak i samo maleństwo. Matematyka w tym wypadku nie pozostawia złudzeń - Kupicha rozwiódł się pięć miesięcy temu, a ciąża trwa zazwyczaj dziewięć. Kupicha zdaje też sobie sprawę, że informacja ta wywoła sporo zamieszania.



Mam dla Was wspaniałą wiadomość i chce by dotarła ona do Was bezpośrednio z pod "mojego pióra". Jak wiecie, mam dwóch synów - Pawełka i Adasia, ale od niedawna na świecie jest też ktoś równie ważny - Urodziła mi się córeczka Jagódka!!! Wiem, że ta wiadomość wywoła trochę zamieszania, ale mam szczera nadzieje, że wszyscy moi fani, sympatycy i przyjaciele pokochają Jagódkę tak mocno jak Ja. Niedługo Wam ja przedstawię, ją i jej mamę Ewelinę - teraz odpoczywają i czuja się dobrze - czytamy na jego profilu.