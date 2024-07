Piotr Kraśko poprowadzi "Fakty" w TVN? Głos zabrał sam Edward Miszczak!

Od kilku miesięcy Piotr Kraśko doskonale sprawdza się w programie śniadaniowym "Dzień Dobry TVN" i wspólnie z Kingą Rusin porusza różnego rodzaju tematy. Po odejściu z TVP, gdzie był szefem i głównym prowadzącym "Wiadomości", to było dla Piotra Kraśki spore wyzwanie. Na szczęście u boku swojej przyjaciółki sprawdził się świetnie, a widzowie go pokochali!

Ale dziennikarz może się też wykazać w formacie i tematach, który jest bliski jego sercu. Piotr Kraśko zaczął bowiem prowadzić 'Fakty z zagranicy", gdzie dzieli się z widzami tym, co dzieje się na świecie. Jego fani czekają tylko na moment, kiedy dziennikarz pojawi się jako prowadzący główne wydanie "Faktów" o 19 w TVN-ie.

Jak zapatruje się na to Edward Miszczak, dyrektor programowy TVN?

On od tego odszedł. Prowadzi program w TVN Biznes i Świat dla wprawki, bo w "Dzień Dobry TVN" nie ma takich możliwości. Tam jak nie musimy to nie zapraszamy polityków, więc myślę, że to jest tylko wprawa tam - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".