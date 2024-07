Kamil Durczok skomentował przejście Piotra Kraśko do Dzień Dobry TVN i TVN24 BiS? Były dziennikarz TVN odniósł się do transferu na swoim profilu na Twitterze. Jak się okazuje, Kamil Durczok uważa to za dobrą zmianę i cieszy się, że formuła programu będzie nieco odświeżona. Poza tym pochwalił Piotra Kraśko za jego pierwsze występy w TVN. Co napisał na Twitterze?

Bez zazdrości, zawiści albo tęsknoty za @FaktyTVN gdzie spędziłem 9 fantastycznych lat: @TVN24BiS brawo @pkrasko znakomity w tej roli.

Przypominamy, że Piotr Kraśko w miniony weekend zadebiutował w "Dzień Dobry TVN". Dziennikarz po odejściu z Telewizji Polskiej długo milczał na temat tego, gdzie dostanie angaż. Niedawno okazało się, że Bartosz Węglarczyk zdecydował się na odejście z programu śniadaniowego i podejmie kolejne wyzwania zawodowe. Widzowie bardzo ciepło przyjęli Piotra Kraśkę i chętnie oglądali program z jego osobą. My trzymamy kciuki za kolejne odcinki!

Jak Waszym zdaniem Piotr Kraśko poradził sobie w programie?