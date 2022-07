Piotr Gąsowski zagra z synem w wielkim hicie Polsatu. Jakub ma już 26 lat! 

Zatrzymanie Beaty K. zszokowało fanów i przyjaciół artystki. Według policji, legenda polskiej sceny muzycznej prowadziła samochód pod wpływem alkoholu w środę 1 września. Badanie wykazało, że miała w wydychanym powietrzu aż 2 promile alkoholu! Część świata show-biznesu ją potępiło, jak na przykład Olga Frycz, a inni starali się pokazać też inne strony tego, co zrobiła Beata K. - w tym gronie znalazł się Piotr Gąsowski. Prowadzącemu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" mocno się dostało za słowa o wokalistce. Zapowiedział więc koniec kariery w Internecie. Teraz bliscy, znajomi i liczni fani namawiają aktora, by wrócił. Zobacz także: Olga Frycz ostro komentuje zatrzymanie Beaty K. Aktorka opublikowała mocny wpis! Piotr Gąsowski o zatrzymaniu Beaty K. Beata K. po zatrzymaniu przez policję na jednej z warszawskich ulic teraz czeka na postępowanie przed sądem. Natomiast to chyba nie na sali sądowej czeka ją najgorsza kara. Medioznawca na łamach "SuperExpressu" ocenił, że liderka "Bajmu" będzie musiała obniżyć stawki koncertowe, aby wrócić na scenę, bo na kontrakty reklamowe nie ma co liczyć . Prowadzący "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" popularny aktor Piotr Gąsowski od początku pandemii jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Często komentuje bieżące wydarzenia, skandale, odpowiada nawet na pytania fanów. Po ogromnej fali publikacji i komentarzy na temat artystki w mediach Gąsowski postanowił się wypowiedzieć również w jej sprawie. I dostało mu się rykoszetem.. Napisał, że publikowanie jej zdjęć z paskiem na oczach stawia ją w jednym szeregu z najgorszymi przestępcami. Dla niego to kopanie leżącego... Chodzi mi o Beatę Kozidrak, która ostatnio opisywana jest jako Beata K., a jej zdjęcia publikowane są...